Většina českých dětí tráví odpoledne v nějakém kroužku. Snaha rozvíjet potenciál potomků může rodiče vyjít až na desítky tisíc ročně. Na sportovní aktivity přispívá většina zdravotních pojišťoven, někdy až do výše dvou tisíc korun. Nejlevnější jsou aktivity domů dětí a mládeže, také základních uměleckých škol a některých sportovních klubů, které dotují městské části. Někdy pomohou třeba příbuzní, ale zčásti to může být i stát nebo neziskovky.
Kroužky pro dítě mohou vyjít na tisíce. S placením pomáhají pojišťovny i neziskovky
