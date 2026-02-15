Dětské organizace varují před škrty v dotacích. Resorty odmítají obavy

Dětské a volnočasové organizace varují, že plánované změny v dotacích mohou zasáhnout jejich provoz. Podle jejich propočtů jde o minus padesát milionů od ministerstva školství a dalších sedmdesát milionů od resortu životního prostředí. Podle organizací by se to mohlo promítnout i do skautských oddílů nebo mladých hasičů. Část nákladů by v krajním případě mohli nést rodiče či obce. Oba resorty ale tvrdí, že děti o podporu připravit nechtějí.
Chlapci Ondra a Vojta chodí do oddílu vlčat ve středisku Ostříž každou středu. „Je to můj nejoblíbenější kroužek, děláme tam super hry,“ zní od nich. Škrty v dotačních programech by je ale podle organizací mohly o oblíbenou zábavu připravit, nebo by chybějící peníze museli doplácet rodiče.
„Stojí nás to řádově dohromady za celý rok nižší desetitisíce. Neskončili bychom, ale asi bychom museli upozadit nebo ukončit nějaké jiné kroužky,“ uvedl otec Jiří Kubíček. „Nám by zdražení tolik nevadilo, ale známe spoustu rodin, které by musely zvažovat, jestli by dítě dál ve skautu mohlo pokračovat,“ dodává matka Petra Jahelková.
Resort školství odebrání peněz odmítá
Skaut je podle organizací jednou z mála aktivit, do které se mohou dostat i děti ze sociálně slabých rodin nebo děti s ADHD a dalšími poruchami. V případě zvýšení ročních poplatků by podle nich část dětí musela kroužky přerušit.
Ministerstvo školství odmítá, že by chtělo děti připravit o 50 milionů korun. Argumentuje tím, že ani pro loňský rok se s těmito penězi v rozpočtu původně nepočítalo a třicet milionů na provoz oddílů se do něj dostalo až při schvalování na základě poslaneckých návrhů.
„Co se týče zbylých dvaceti milionů korun, jedná se o investiční prostředky, tedy nikoliv na provoz. Tyto prostředky jsou kráceny v rámci nařízených jednorázových úspor. I přes toto krácení ministerstvo s investiční výzvou počítá, nicméně je možné ji vypsat až po skončení rozpočtového provizoria,“ uvádí resort školství.
„Pro naše oddíly to může znamenat omezení v oblasti těch úplně základních provozních nákladů. To znamená placení nájmů, elektřiny, topení, vybavení klubovny, vybavení na tábor,“ uvedla mluvčí Skauta Barbora L. Trojak.
Podle Aleše Sedláčka z České rady dětí a mládeže dopad bude buď na rodiče, nebo na obce. „Pokud se nepostará obec, pokud se nepostará rodič a organizace to nedokáže pokrýt z úspor nebo z jiných zdrojů, může být aktivita v extrémním případě omezená nebo ukončená,“ dodal.
Resort životního prostředí prý s podporou počítá
Změny v dotacích připravuje také ministerstvo životního prostředí. Podle organizací jde o 70 milionů určených pro neziskové organizace.
„Chceme i nadále u dětí podporovat vztah k přírodě a k její ochraně. Zaměříme se na to, co se skutečně týká přírody, to znamená projekty jako péče o krajinu, učení se venku o zvířatech, o lese, o půdě, o vodě, o ochraně přírody obecně. Zároveň ale chceme opustit programy, které se zaměřují na klimatickou ideologii. Budeme tedy měnit systém a i vypisované výzvy budou tématicky odlišné,“ uvedl ministr životního prostředí Petr Macinka (Motoristé) pro ČT.
Podle ministra tak jeho resort s podporou počítá. Dotační výzvy ale mají být tematicky odlišné a budou mít jiné podmínky. Některá ekologická střediska by se však podle Svazu měst a obcí mohla dostat do problémů.
„Některá města nám píšou, že to třeba bude znamenat propuštění zaměstnanců, drastické omezení kurzů a třeba táborů,“ sdělila výkonná ředitelka Svazu měst a obcí Radka Vladyková.
Rozpočet pro letošní rok je ve sněmovně v prvním čtení. Je tedy možné, že prostředky na provoz dětských organizací a spolků do něj poslanci doplní svými návrhy.