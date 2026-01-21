Ministerstvo chce pomoci školám se sociálně znevýhodněnými dětmi


Události: Podmínky pro sociálně znevýhodněné děti
Skoro pět procent dětí na základních školách patří mezi sociálně znevýhodněné – ať už vyrůstají v chudších nebo jinak složitějších rodinných poměrech. Ukazují to nová data ministerstva. To vidí pomoc v cíleném financování škol s těmito žáky.

V bílinské škole Za Chlumem dostávají žáci snídaně zdarma. Většina z těchto žáků totiž patří mezi sociálně znevýhodněné. „Je to prevence záškoláctví. Protože děti se naučily do školy chodit pravidelně a včas,“ vysvětlila metodička prevence Lenka Červenková.

Učitelé počítali sociálně znevýhodněné žáky na začátku školního roku. Všímali si například připravenosti na vyučování, absence nebo zvládání českého jazyka. Právě Ústecký kraj, kde je i tato základní škola, má nejvyšší podíl takových žáků. Následují regiony Karlovarský a Moravskoslezský.

„Bílina je z regionů, které mají poměrně vysoké nedokončování základního vzdělávání. Více než třináct procent žáků vůbec nedokončí základní školu,“ zmiňuje datová analytička vzdělávání PAQ Research Nina Fabšíková.

Školy dostanou návod, jak pomoci dětem s epilepsií
Výuka ve škole, ilustrační foto

I tímto způsobem se mohou nerovnosti ve vzdělávání projevit. Zmírnit je má změna financování. Školy se sociálně znevýhodněnými žáky by měly dostat více peněz pro učitele. „Mají mnohem náročnější administrativu. Velké množství našich rodičů je negramotných nebo nemá dostatek kompetencí k přípravě dítěte. Takže my vyplňujeme s rodiči úplně všechno,“ vysvětluje ředitelka ZŠ Za Chlumem Barbora Schneiderová.

Výše nových odměn se bude odvíjet od možností státního rozpočtu, který ale podle mluvčího ministerstva školství Ondřeje Macury „zatím nebyl schválen, proto není možné uvádět ani orientační procenta“.

Na rozpočtu bude záležet i další možná podpora škol, například zajištění podpůrných pozic – psychologové nebo speciální a sociální pedagogové. V Bílině shání peníze na zajištění takových pozic ředitelka sama. Speciálního pedagoga a sociální pracovníky financuje z projektů nebo je platí zřizovatel.

Nové vzdělávací programy cílí na práci s informacemi
Škola

