Desítky škol ověřují nové vzdělávací programy. Žáci podle nich mají získávat nejen znalosti, ale také dovednosti nebo kompetence. Ministerstvo si od nich slibuje i menší nerovnosti mezi žáky. Povinné budou pro všechny ročníky až v roce 2031.
Nové vzdělávací programy cílí na práci s informacemi
Ve škole nejsou prvňáci v Dolních Měcholupech ani měsíc a sotva poznají písmena. Už ale mají předmět čtenářství a pisatelství. Číst a psát se tam neučí – na to mají jinou hodinu. Rozvíjí ale jiné dovednosti. „Naučí se reagovat, naučí se poslouchat informace a pak je nějakým způsobem zpracovat. Nějakým způsobem použít a hlavně odůvodnit proč,“ vysvětluje učitelka na základní škole Dolní Měcholupy Martina Kachlířová.
„Nebude se učit jenom čtení. Ale bude se učit čtení třeba v rámci kontextu toho, že teď jsi něco přečetl a dává to smysl? Není to hloupost?“ nastiňuje ředitel Národního pedagogického institutu Ivo Jupa s tím, že kompetence je obecný termín, ve kterém jsou znalosti, dovednosti, hodnoty a postoje.
Národní pedagogický institut odhaduje, že podle nových vzdělávacích programů učí stovky zařízení. Od zhruba sedmdesáti škol zapojených do pilotního ověřování získává zpětnou vazbu.
„Cílem je hlavně vytvořit si nový školní vzdělávací program, který se stane takovým živým dokumentem pro nás. Abychom mohli případně reagovat na změny nebo na potřeby školy a dětí,“ tvrdí ředitel dolnoměcholupské školy Miroslav Ferkl.
Právě Národní pedagogický institut se změnami pomáhá. Jeho zaměstnanci dochází do škol pravidelně. Nové osnovy budou pro první a šestý ročník povinné od září 2027. Pro všechny třídy potom od roku 2031. Školy také budou na nové vzdělávací programy přecházet postupně. Mateřské školy je ale budou muset zavést už od příštího září.