Hosté Událostí, komentářů probrali Agrofert, Turka či Zůnu

Hosté Událostí, komentářů debatovali o kroku premiéra Andreje Babiše (ANO), který do 8. ledna 2026 vloží koncern Agrofert do svěřenského fondu RSVP Trust. Diskuse se zaměřila také na schůzku prezidenta Petra Pavla s poslancem Filipem Turkem (za Motoristy), kterého strana nominovala na ministra životního prostředí. Politici probrali i pozici ministra obrany Jaromíra Zůny (za SPD), který podpořil českou muniční iniciativu pro Ukrajinu. SPD posléze uvedla, že peníze českých občanů nepůjdou na prodlužování války na Ukrajině. Diskuse se účastnili europoslanec Ivan David (SPD), místopředseda sněmovního výboru pro evropské záležitosti Denis Doksanský (ANO), předsedkyně poslaneckého klubu Pirátů Olga Richterová a poslanec a předseda KDU-ČSL Marek Výborný. Česká televize do debaty pozvala i zástupce vedení Motoristů a Filipa Turka, pozvání nepřijali. Moderovala Barbora Kroužková.
