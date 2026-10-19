Pardubické Postřižiny mají blíž k Hrabalovi než k Menzelovi

Dlouhé vlasy nezkrotné Maryšky, její rozvážný manžel, který se chce stát ředitelem pivovaru, a hlučný strýc Pepin. Do maloměstského života na začátku minulého století vrátily diváky Postřižiny podle románu Bohumila Hrabala. V premiéře hru uvedlo Východočeské divadlo v Pardubicích.
Hrabalův text ožívá na prknech pardubického divadla po padesáti letech od svého vydání. Adaptace se podle režiséra Petra Novotného podobá více knize než nostalgickému filmu, který natočil Jiří Menzel.
Příběh zachycuje život ve středočeském městečku Nymburk, kde Maryška prožívá každodenní radosti i drobné strasti po boku svého manžela, správce pivovaru Francina, a svérázného strýce Pepina.
Maryšku hrají dvě herečky Eliška Jechová a Romana Chvalová, do role Francina byl obsazen Štěpán Pospíšil a strýce Pepina ztvárňuje Petr Borovec. „Jak jsem hlučný i v osobním životě, tak tady problém nebyl. Museli jsme se soustředit jedině na to, že při hlučnosti kolikrát zanikají pointy,“ podotkl herec.
Novotný Postřižiny inscenoval už v roce 2019 i v Moravském divadle v Olomouci, od té doby však svůj přístup k předloze pozměnil. „Hrabal je mnohovýznamový, je v něm neuvěřitelné množství různých barev a chutí a vůní. Takže člověk má obrovskou paletu možností, co si vybere,“ dodal o interpretaci předlohy.
Při přípravě olomouckého nastudování se domníval, že Postřižiny pojednávají o Hrabalově matce. Až později, když si poslechl další rozhovory a přečetl více Hrabalových knih, uvědomil si, že nešlo o jednoznačný vztah.
Když hodnotil, co předcházelo zrodu Postřižin včetně tehdejší normalizační situace, kdy autorovi v tomhle období navíc zemřeli čtyři velmi blízcí lidé a také byl dost nemocný, pochopil, že Postřižiny jsou Hrabalovo vyznání lásky k životu.