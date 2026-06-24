Obsluhoval jsem anglického krále, říkají i v divadle Mana

Příběh obyčejného českého číšníka na pozadí velkých dějin dvacátého století převypravuje Vršovické divadlo Mana. Na pražské jeviště převedlo novelu Bohumila Hrabala Obsluhoval jsem anglického krále.
Větu „Obsluhoval jsem anglického krále“ slýchá pikolík Jan Dítě od vrchního v hotelu, kde pracuje. Hlavní hrdina má komplexy ze své výšky a touží se za každou cenu prosadit. Podle tvůrců lze z jeho příběhu vyčíst i leccos o tuzemské společnosti.
„Třeba Rakušané hanlivě o Češích říkali, že jsou národem podomků a služek,“ připomíná režisér Petr Svojtka. „Tenhle příběh malého českého člověka nám přijde stále vzrušující, protože si během války vybral tu špatnou stranu,“ dodává k Hrabalově knize. Dítě kolaboruje s nacismem, po válce si splní sen a koupí hotel – jenže ten mu po únoru 1948 zabaví komunisté.
Podle skutečného příběhu
Postavu číšníka vytvořil Hrabal podle skutečného příběhu. Vyprávěl mu ho muž, jenž sloužil v hotelu, který mu dříve patřil. „Ten den ho bolely nohy, tak nemohl obsluhovat, a protože nemohl obsluhovat, tak povídal. A Hrabal nasával ty příběhy, které mu říkal. Údajně tu knihu napsal v horečnatém tempu dvou týdnů,“ říká Svojtka.
V nejnovější divadelní adaptaci hraje pikolíka Antonín Holub. „Esence Bohumila Hrabala je pro mě ve špinavosti a ulepenosti, v tom je ryzost lidství,“ míní. „Že se vzdělal, byl inteligentní, chytrý, a přitom šel nasávat život do těch spodních pater, to je velká odvaha,“ míní další herec z představení Jan Vlasák.
Hrabal vystudoval práva, pracoval ale jako dělník v ocelárně nebo ve sběrných surovinách. Spisovatelem z povolání se stal po čtyřicítce. Ke konci života se staral o kočky na chatě v Kersku. Právě zde sepsal i příběh pikolíka, který obsluhoval v nedaleké Sadské.