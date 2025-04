„Do dvaceti let jsem neměl ani zdání, co to je psaní, co to je literatura... Po dvaceti letech se to zlomilo,“ přiznával Bohumil Hrabal. Na literární debut si ale musel počkat déle než do dvaceti. Vystudovaný doktor práv, nucený pracovat v dělnických profesích, teprve těsně před padesátkou vydal povídky Perlička na dně, a ještě o rok později novelu Taneční hodiny pro starší a pokročilé tvořenou jednou větou