Policie prověřuje možné týrání koní v Hradci nad Svitavou

VideoPolicie prověřuje možné týrání koní v Hradci nad Svitavou


před 9 mminutami|Zdroj: ČT24
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Zdroj: ČT24

Týrání koní hladem a dlouhodobě špatná péče – k tomu zřejmě roky docházelo ve stáji v Hradci nad Svitavou. Dva koně tam museli být nedávno utraceni. Na situaci upozornila žena ze Slovenska, která do stáje svěřila svou oblíbenou klisnu. Nakonec ji vyhublou a ve vážném stavu musela předčasně odvézt zpět. Na nedostatek krmení a špatnou péči si stěžují i další lidé, kteří tam své koně ustájili. Závažným případem se nyní zabývá Policie ČR a Krajská veterinární správa. Odebrání zvířat považují inspektoři za krajní opatření. Na statku by mělo být devět koní, poníci, mula a osel. Okolnosti chovu zjišťovali také Reportéři ČT.

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