Babí léto vydrží celý týden, bude až 25 stupňů


28. 9. 2026Aktualizovánopřed 7 mminutami|Zdroj: ČTK

Česko má před sebou týden s jasným počasím a vysokými teplotami, které mohou vystoupat až na letních 25 stupňů Celsia. Pršet nemá. Slunečné počasí může pouze místy narušovat čerstvý vítr. Vyplývá to z předpovědi a informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

„Babí léto potrvá minimálně do příštího víkendu,“ uvedli meteorologové. Nejteplejším dnem podle nich bude úterý s maximy okolo 25 stupňů. Na tuto hodnotu by ale teplota mohla vystoupat i v pondělí odpoledne a výrazně chladnější nemají být ani další dny.

Čerstvý vítr očekávají meteorologové v týdnu především v oblasti Českomoravské vrchoviny a v severních Čechách. „Mlhy budou v dalších dnech spíše jen výjimečné, protože přízemní vrstva vzduchu se postupně vysušuje,“ uvedli.

Chladnější víkend

Mírně ochlazovat se začne až o víkendu. Dramatickou změnu ale meteorologové nečekají. „Charakter počasí zůstane s velkou pravděpodobností i nadále stabilní, jen s větší oblačností,“ podotkli. Pršet by podle nich nemělo ani na začátku druhého říjnového týdne.

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