Babí léto vydrží celý týden, bude až 25 stupňů

Česko má před sebou týden s jasným počasím a vysokými teplotami, které mohou vystoupat až na letních 25 stupňů Celsia. Pršet nemá. Slunečné počasí může pouze místy narušovat čerstvý vítr. Vyplývá to z předpovědi a informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
„Babí léto potrvá minimálně do příštího víkendu,“ uvedli meteorologové. Nejteplejším dnem podle nich bude úterý s maximy okolo 25 stupňů. Na tuto hodnotu by ale teplota mohla vystoupat i v pondělí odpoledne a výrazně chladnější nemají být ani další dny.
Čerstvý vítr očekávají meteorologové v týdnu především v oblasti Českomoravské vrchoviny a v severních Čechách. „Mlhy budou v dalších dnech spíše jen výjimečné, protože přízemní vrstva vzduchu se postupně vysušuje,“ uvedli.
Chladnější víkend
Mírně ochlazovat se začne až o víkendu. Dramatickou změnu ale meteorologové nečekají. „Charakter počasí zůstane s velkou pravděpodobností i nadále stabilní, jen s větší oblačností,“ podotkli. Pršet by podle nich nemělo ani na začátku druhého říjnového týdne.