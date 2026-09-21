Východní Japonsko minul silný tajfun, sesuvy půdy si vyžádaly nejméně dva mrtvé

Silný tajfun Dujuan se v pondělí přiblížil k tichomořskému pobřeží Japonska a minul metropolitní oblast Tokia. Východní část ostrovního státu ohrožuje přívalový déšť, silný vítr a zvýšené riziko povodní a sesuvů půdy. Ty si podle úřadů už vyžádaly nejméně dva lidské životy, řada dalších lidí se pohřešuje. Informovaly o tom agentury Reuters a Kjódó s odvoláním na japonské meteorology a úřady.
V prefektuře Čiba zemřel v nemocnici na následky zranění 51letý muž, který opravoval silnici, když sesuv půdy zasypal jeho rypadlo, napsala agentura Kjódó s odvoláním na policii. V Kanagawě zahynula žena poté, co se do jejího domu navalilo bahno. Na jiném místě ve stejné prefektuře se pohřešuje jeden obyvatel bytového domu, který rovněž zasáhl sesuv půdy. Ve východojaponské oblasti Kantó, která zahrnuje Tokio a okolní prefektury, se podle médií patrně pohřešují i další lidé.
Tokijská letiště Haneda a Narita zrušila téměř 500 letů, informoval zpravodajský server BBC News. Podle Kjódó zrušení letů postihlo na čtyřicet tisíc cestujících. Blížící se bouře si vynutila také zastavení některých rychlovlaků. Úřady vydaly příkaz k evakuaci pro všechny starší osoby v tokijské čtvrti Meguro, kterou protéká řeka.
Podle japonské meteorologické agentury JMA v pondělí síla větru dosahovala 130 kilometrů v hodině s nárazy až 198 kilometrů v hodině. Střed tajfunu na pevninu nedorazil a minul poloostrov Boso, ale nárazy větru na východním pobřeží ostrova Honšú dosahovaly přes devadesát kilometrů za hodinu a v centru Tokia kolem 75 kilometrů za hodinu.
Ostrovy Izu a části japonského tichomořského pobřeží zasáhl silný déšť. V některých oblastech od soboty napršelo více než 300 milimetrů srážek. Úřady proto vydaly nejvyšší stupeň varování před sesuvy půdy pro město Óšima na souostroví Izu, které leží asi 110 kilometrů jižně od Tokia, během dne jej pak snížily na čtvrtý stupeň z pěti. Stejný stupeň varování platil i pro zbytek souostroví a také pro části prefektur Tokio, Čiba, Kanagawa, Ibaraki a Mijagi.
Úřady varují před nebezpečnými lineárními srážkovými pásmy
Podle úřadu pro zvládání katastrof tajfun poškodil 21 domů v Čibě, 27 v Ibaraki a jeden v Kanagawě, některé z nich byly zaplaveny. Ve městě Čiba, které leží jen asi 30 kilometrů východně od Tokia, přívalové deště zaplavily silnice. Dva automobily strhla voda, ale řidičům se podařilo dostat včas do bezpečí, uvedli místní hasiči.
Úřady varovaly, že se nad oblastí Kantó a středního Japonska mohou vytvářet lineární srážková pásma, což jsou protáhlé, úzké pásy intenzivních bouřkových mraků a silných srážek. Tento meteorologický jev se v posledních letech v Japonsku stal předmětem intenzivního zkoumání i sílících obav, protože je hlavní příčinou extrémních bleskových povodní a sesuvů půdy. V úzké oblasti, kde se vytvoří lineární srážkové pásmo, může během několika hodin napršet mimořádné množství vody.
Tajfun Dujuan přichází v roce, který po celém světě provázejí extrémní klimatické jevy. Neobvykle intenzivní srážky, povodně a tropické cyklony postihly oblasti od východní Asie přes Severní Ameriku až po Evropu.