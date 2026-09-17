Teploty budou stoupat nad dvacet stupňů. Příští týden se ochladí


před 43 mminutami|Zdroj: ČTK
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Zdroj: ČT24

V závěru týdne budou teploty v Česku dál stoupat nad dvacet stupňů Celsia, nebe bude převážně polojasné, srážek bude pomálu. Od neděle přijde déšť, na začátku příštího týdne se ochladí. Vyplývá to z předpovědi na webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Ve čtvrtek může teploměr podle předpovědi ukázat až 22 stupňů Celsia, od pátku do neděle ještě o stupeň víc. V neděli může být chladněji na západě a severu, maximálně jen kolem dvaceti stupňů. Na Moravě a ve Slezsku může ještě ve čtvrtek doznívat déšť, jinak budou přeháňky jen výjimečné, stejně tak i v pátek.

Sobotu meteorologové očekávají úplně beze srážek, v neděli se od severozápadu zatáhne a místy přijdou přeháňky nebo déšť. „Později večer bude oblačnosti i srážek od severozápadu ubývat,“ uvedl k nedělnímu počasí ČHMÚ.

Na počátku příštího týdne se ale přeháňky místy vrátí, častější budou na severu a severovýchodě Česka. Zároveň se ochladí. Teploty přes den by se neměly dostat nad osmnáct stupňů Celsia, od úterý mohou v noci při malé oblačnosti a bezvětří klesat až ke třem stupňům nad nulou.

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