Policie kvůli ruským hrozbám posílila hlídky u nádraží, uvedl Metnar

Česká policie v posledních dnech kvůli ruským hrozbám operativně posílila hlídkovou činnost u nádraží hromadné dopravy, řekl serveru iDNES.cz ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO). Premiér Andrej Babiš (ANO) ve čtvrtek uvedl, že Česko čelí ze strany Moskvy hybridní válce. Reagoval na vyjádření polského premiéra Donalda Tuska, který řekl, že Rusko podle tajných služeb plánuje hybridní útoky s použitím dronů a raket na státy podporující Ukrajinu.
„Evropská unie a její instituce i české bezpečnostní složky dlouhodobě upozorňují na rostoucí rozsah ruských hybridních aktivit, které zahrnují kybernetické útoky, dezinformační operace, sabotáže a další formy působení zaměřené na oslabování bezpečnosti a odolnosti evropských států,“ řekl serveru Metnar. Česko podle něj připravenost bezpečnostních složek a další faktory posiluje průběžně.
„Policie operativně vyhodnocuje veškeré informace a přizpůsobuje jim výkon služby. Stále trvá bezpečnostní opatření ‚Teror‘ a v posledních dnech byla například operativně posílena hlídková činnost v blízkosti nádraží hromadné dopravy,“ uvedl ministr. Další přijatá opatření podle webu nespecifikoval.
Redaktorka ČT Nikol Rykrová uvedla, že na hlavním nádraží v Praze je počet viditelných, uniformovaných policistů „v jednotkách“, což odpovídá běžnému stavu. Mluvčí policie podle ní nechtěl specifikovat, o kolik hlídek byla ochrana posílena, pouze potvrdil, že k posílení došlo.
Metnar už na počátku září uvedl, že Česko v návaznosti na incidenty v okolních státech přijalo bezpečnostní opatření. V Česku stále platí stupeň ohrožení terorismem B, tedy mírné ohrožení.
Tusk ve čtvrtek v projevu v Sejmu řekl, že Rusko plánuje hybridní útoky na státy podporující Ukrajinu, včetně Polska. Možné ruské hybridní útoky v členských zemích NATO budou podle polského premiéra vedeny tak, aby vypadaly jako náhodné. Jejich cílem může být „oslabovat motivaci zemí NATO používat pravidla Aliance pro případ agrese vůči některé z členských zemí“.
Evropských zemí, které před hrozbou takových útoků varují, přibývá. V pátek se k nim přidala Francie, které prý v uplynulých týdnech hrozil ruský hybridní útok, řekl tamní prezident Emmanuel Macron. Zároveň oznámil, že nařídil posílit obranu před hybridními útoky, včetně zavedení nových opatření k ochraně klíčové infrastruktury a objektů obranného průmyslu v zemi.
Jednání o nebezpečí v Česku
Také Babiš po Tuskově projevu serveru TN.cz řekl, že Moskva vede hybridní válku i proti Česku. „Proto naše zpravodajské služby věnují všem rizikům spojeným s aktivitami ruských zpravodajských služeb namířenými proti naší zemi největší možnou pozornost,“ sdělil serveru premiér.
Situaci chtějí s předsedou vlády řešit jeho koaliční partneři. Předseda SPD Tomio Okamura prohlásil, že o žádných hybridních hrozbách ze strany Ruska neví. V případě, že se útoky potvrdí, je podle něj důležité se proti nim důrazně ohradit.
Představitelé opozice vládě vyčítají, že ruskou hrozbu neřeší dostatečně. Volají proto po svolání schůzky šéfů sněmovních stran. Kabinetu doporučují mimo jiné to, aby nesnižoval resortu obrany a policistům rozpočet a intenzivně věc řešil se spojenci NATO. Zároveň Babišovi vyčítají, že zrušil strategickou komunikaci státu. „Mě bez jakékoli ironie těší, že se Andrej Babiš probudil a že vnímá hrozbu ze strany Ruska, a to i na základě informací českých tajných služeb,“ uvedl předseda ODS Martin Kupka.
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