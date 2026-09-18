Rusko útočilo na Záporoží i Sumskou oblast. Při výbuchu miny zemřel člověk

Sedmnáctiletý mladík podlehl zraněním, která utrpěl po explozi výbušného zařízení u města Vorožba na severovýchodě Ukrajiny, oznámil náčelník správy Sumské oblasti Oleh Hryhorov. Server Ukrajinska pravda upozornil, že od začátku války ruské miny a nevybuchlá munice zabily či zranily 1688 civilistů, včetně 173 dětí. Rusové útočili i v Záporoží, v Sumské a Kyjevské oblasti, kde zranili několik lidí.
V Záporoží na jihovýchodě země ruský dron zasáhl sanitku rychlé pomoci a zranil řidiče a zdravotníka, uvedl náčelník správy Záporožské oblasti Mychajlo Semikin. V Záporoží ruský útok také zničil supermarket, podle dostupných informací nikdo nebyl zabit či zraněn, dodal. Z obchodu podle zveřejněných záběrů zbylo spáleniště.
Starosta druhého největšího města Sumské oblasti Artem Semenichin informoval, že dvě ženy utrpěly zranění při rozsáhlém útoku ruských dronů na Konotop. Nálet poškodil sociální a kritickou infrastrukturu města, včetně mateřské školky a základní školy. Poškozeno je také mnoho rodinných domů, zdravotnické zařízení a železnice, dodal.
Pět zraněných, včetně tří dětí, si pak vyžádal útok bezpilotních letounů na okres Fastiv v Kyjevské oblasti. Na místě vznikly požáry, poškozeno bylo několik domů a automobil, uvedla Státní záchranná služba Ukrajiny. V Kyjevě nálet dronů zranil jednoho člověka, informoval starosta hlavního města Vitalij Kličko.
Rusko zahájilo invazi na Ukrajinu 24. února 2022 na rozkaz ruského vůdce Vladimira Putina, napadená země se od té doby se západní pomocí brání. Ruská armáda prakticky denně útočí raketami a drony na civilní infrastrukturu a jiné nevojenské cíle.
Obě země vzájemně útočí na energetickou infrastrukturu. Ukrajina vysvětluje, že na ropnou infrastrukturu v Rusku útočí kvůli tomu, že Moskva z prodeje ropy financuje své válečné tažení. Při útocích umírají i civilisté. Většinu civilních obětí OSN zaznamenala na území kontrolovaném Kyjevem, na které útočí ruská armáda.