Rusko útočilo na Kyjev a Oděsu, Ukrajina zasáhla rafinerii i leteckou základnu

Ruské noční vzdušné údery na Kyjev si vyžádaly nejméně osmnáct zraněných, jsou mezi nimi i dvě děti, uvedl starosta města Vitalij Klyčko. Při útocích na Oděskou oblast utrpělo zranění dalších sedm lidí, oznámily tamní úřady. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sdělil, že Rusko zasáhlo také energetickou infrastrukturu v Sumské a Oděské oblasti, a potvrdil, že ukrajinské síly poškodily rafinerii v ruské Jaroslavli a zasáhly leteckou základnu v Rostově na Donu.
Při útocích v několika čtvrtích hlavního města byly poničeny obytné a kancelářské budovy a zničeno skladiště, informoval Klyčko. Šéf vojenské správy Kyjevské oblasti Tymur Tkačenko uvedl, že zasaženo bylo celkem 33 lokalit ve čtyřech čtvrtích města a mezi poškozenými objekty jsou soukromé domy, sklady, výrobní zařízení či automobily.
V Oděse zasáhl ruský dron devatenáctipatrovou budovu, zničil deset bytů a zranil tři lidi včetně čtyřletého dítěte, oznámil šéf oblastní správy Oleh Kiper. Další čtyři lidé podle něj utrpěli zranění na dalších místech Oděské oblasti při ruských úderech na civilní objekty, včetně mateřské školy a studentské koleje.
Ukrajinské letectvo v ranní zprávě oznámilo, že Rusko v noci útočilo protilodními i balistickými raketami, čtyřmi střelami s plochou dráhou letu, deseti malými střelami typu Banderol a 157 útočnými drony typu Šáhed. Ukrajinské protivzdušné obraně se nepodařilo sestřelit ani jednu střelu, zneškodnila pouze 131 dronů.
Údery se soustředily hlavně na Kyjevskou, Záporožskou a Oděskou oblast, zásahy letectvo zaznamenalo na 36 místech. Podle ukrajinskojazyčné služby stanice BBC Rusko zaútočilo na Kyjev balistickými a naváděnými střelami poprvé za deset dnů.
Zásah rafinerie v ruské Jaroslavli
V ruském městě Jaroslavl, které leží asi 250 kilometrů severovýchodně od Moskvy, poškodil ukrajinský dronový útok tamní rafinerii, oznámil gubernátor oblasti Michail Jevrajev. Zároveň tvrdí, že vzniklý požár se už podle něj podařilo uhasit a že nad oblastí bylo sestřeleno celkem 65 dronů. Zásah rafinerie později na X potvrdil také ukrajinský prezident Zelenskyj.
Rafinerie JANOS společnosti Slavněfť se stala terčem útoků ukrajinských dronů už v minulosti, připomněla agentura Reuters. Podle zdrojů z odvětví zastavila po útoku dronů 28. srpna zpracování ropy ve dvou ze tří destilačních jednotek. Kapacita rafinerie podle Reuters činí tři sta tisíc barelů denně, tedy patnáct milionů tun ročně.
Uznání zásahu rafinerie je ze strany ruských úřadů poměrně vzácné, píše Reuters. Agentura také poznamenala, že mu předcházelo pondělní vyhlášení příměří v úderech na energetickou infrastrukturu obou zemí americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Ani jedna z válčících stran nicméně tuto dohodu nepotvrdila.
Úder na leteckou základnu
Masivnímu vzdušnému útoku měl v noci čelit také Rostov na Donu. Gubernátor oblasti Jurij Sljusar tvrdí, že „na zemi vznikly škody a požár, který byl rychle uhašen“. Podle Zelenského úder mířil na tamní leteckou základnu a zničil tři transportní letouny Antonov a tři vrtulníky. „Dobré výsledky jsme zaznamenali také v Černém moři,“ uvedl ukrajinský prezident bez dalších podrobností.
Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že nad dvaceti ruskými regiony a dále nad Moskvou okupovaným Krymem a vodami Azovského, Černého i Kaspického moře protivzdušná obrana zachytila 641 dronů. Informace o obětech či zasažených místech Moskva obvykle neuvádí.
Ruské ozbrojené síly podle Moskvy v noci útočily na hutnické a elektronické závody, továrny ukrajinského „vojensko-průmyslového komplexu“, energetická a dopravní zařízení. Informace nelze nezávisle ověřit.
Rusko zahájilo plnohodnotnou invazi na Ukrajinu 24. února 2022 na rozkaz vládce Vladimira Putina, napadená země se od té doby se západní pomocí brání. Ruská armáda prakticky denně útočí raketami a drony na civilní infrastrukturu a jiné nevojenské cíle. Obě země vzájemně útočí na energetickou infrastrukturu. Ukrajina vysvětluje, že na ropnou infrastrukturu v Rusku útočí kvůli tomu, že Moskva z prodeje ropy financuje své válečné tažení.
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