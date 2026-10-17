Hřib uvítal pokračující převahu opozice v Senátu

Předseda Pirátů Zdeněk Hřib lituje, že jejich senátorka Adéla Sucharda Šípová (za Zelené, STAN, Piráty, TOP 09 a SEN 21) neobhájila mandát v letošních senátních volbách. Uvítal však, že v horní komoře parlamentu zůstává jasná převaha opozičních stran. Bude tak zajištěna silná protiváha vládě, především v boji za dodržování demokratických principů našeho státu, pevné ukotvení v mezinárodních institucích či nezávislosti veřejnoprávních médií, uvedl Hřib.
Sucharda Šípová získala ve druhém kole senátních voleb na Kladensku 48,3 procenta hlasů, prohrála s kandidátem ODS Petrem Patákem. Hřib senátorce poděkoval za její činnost v uplynulém funkčním období horní komory.
„Odvedla v minulých šesti letech skvělou práci ve prospěch řešení dostupného bydlení, podpory rodin, žen a dětí či rovněž spravedlivě fungujícího státu. Bohužel tentokrát neuspěla, není ale všem dnům konec,“ uvedl předseda Pirátů.
Hřib zároveň ocenil, že senátorské křeslo získalo osm kandidátů jiných stran, které Piráti podpořili. „Udrželi jsme v horní komoře silné zastoupení demokratické opozice a ta tak může i nadále fungovat jako silná pojistka demokracie,“ uvedl Hřib.