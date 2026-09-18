Zelenskyj v Bukovelu přivítal představitele Karpatské osmičky

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pátek v horském středisku Bukovel na západě Ukrajiny přivítal lídry a představitele zemí takzvané Karpatské osmičky, jejíž třídenní summit tam začíná. Uskupení tvoří vedle Ukrajiny také Slovensko, Polsko, Maďarsko, Česko, Rakousko, Rumunsko a Srbsko. Česko podle záběrů zastupuje místopředseda Senátu Jiří Drahoš (STAN), což následně potvrdila Lada Faldynová z tiskového oddělení Senátu.
Na společné fotografii se Zelenským a jeho ženou Olenou jsou Drahoš, polský premiér Donald Tusk, rumunský prezident Nicušor Dan, hlava srbského státu Aleksandar Vučić a předsedkyně rakouské Spolkové rady, horní komory parlamentu, Christine Schwarzová-Fuchsová.
Původně se očekávala i účast slovenského premiéra Roberta Fica (Smer), který ale podle portálu The Kyiv Independent kvůli nemoci cestu na Ukrajinu odřekl. Slovenský web aktuality.sk později upřesnil, že Fica na summitu zastoupí státní tajemník ministerstva zahraničí Marek Eštok.
Server nv.ua připomněl, že o tom, že se v září bude konat takové setkání, informoval Zelenskyj začátkem srpna. Řekl tehdy, že jde o novou iniciativu, v níž jsou i země, které nejsou ochotné Ukrajině dodávat zbraně, ale chtějí jí poskytovat humanitární pomoc a spolupracovat s ní v bezpečnostních a hospodářských otázkách i při obnově. Cílem nové iniciativy je také rozvoj přeshraniční hospodářské spolupráce.
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