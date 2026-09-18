Zklamání, říká velvyslanec USA o výdajích Česka na obranu. Babiš je hájí

Velvyslanec USA při Severoatlantické alianci (NATO) Matthew Whitaker kritizoval Česko za pomalu rostoucí výdaje na obranu. Na pátečním summitu Mezinárodního institutu strategických studií (IISS) v Praze prohlásil, že postoj Česka je pro Spojené státy americké zklamáním. Premiér Andrej Babiš (ANO) argumentuje plánovaným splněním minimální dvouprocentní hranice výdajů na obranu příští rok a transparentním jednáním se spojenci.
„Je zklamáním vidět, že Česká republika neudělala větší pokrok směrem ke splnění haagského závazku v oblasti obrany,“ řekl Whitaker v Praze. Doplnil, že se Česko bohužel v oblasti výdajů na obranu řadí k nejslabším členům Aliance. I nadále se podle něj musí zavazovat ke zvyšování výdajů na obranu.
„Toto poselství jsem včera i dnes osobně předal našim přátelům zde v České republice,“ řekl v pátek dále Whitaker. Uvedl, že Spojené státy americké zůstávají oddané NATO a obraně území spojenců. „Očekáváme však, že naši spojenci zvýší své úsilí,“ upozornil.
Česko za nedostatečné obranné výdaje kritizoval už během jara na síti X.
Spojené státy od svých spojenců podle Whitakera očekávají, že budou plnit závazek ze summitu v Haagu vydávat do roku 2035 na obranu pět procent HDP. To podle něj dává západnímu průmyslu jistotu pro další investice, rozšiřování výroby, nabírání nových pracovníků a vývoj nových technologií.
„Vlády však musejí spolupracovat na zrychlení zakázek a zlepšení efektivity a postupovat odpovídající rychlostí. Spojené státy mají obrovské kapacity obranného průmyslu a chceme, aby i naši evropští spojenci budovali ty své,“ citoval amerického velvyslance server iDNES.cz . Evropa musí přejít na trvalé investice do obrany bez ohledu na střídání vlád.
Státy NATO podpořily na loňském summitu v Haagu deklaraci, v níž se zavázaly dosáhnout do roku 2035 výdajů na obranu ve výši 3,5 procenta HDP. Dalších 1,5 procenta HDP má jít na širší bezpečnostní oblast, například na infrastrukturu, odolnost či posílení kyberbezpečnosti. Předchozí cíl činil dvě procenta.
Premiérova reakce
Babiš již dříve prohlásil, že Česko bude v roce 2027 vydávat dvě procenta HDP na obranu. Právě tímto argumentem hájil výdaje na obranu v pátek a zdůraznil, že na rozdíl od předchozích vlád jedná se spojenci na rovinu. Velvyslanci podle svých slov popsal situaci realisticky.
„Nejsme v situaci Spojených států, které na zbrojení vynakládají 1500 miliard dolarů ročně, to je 31 830 miliard korun, tedy 167krát více, než je náš rozpočet na obranu. Kasu jsme převzali prázdnou a na obranu teď dáváme maximum možného, a to jsou dvě procenta a meziroční nárůst budeme mít 36 miliard,“ uvedl.
Podle Babišova dřívějšího vyjádření se současná vláda kvůli zděděnému vysokému deficitu musela rozhodnout, zda kabinet zastaví výstavbu dálnic nebo navýší výdaje na obranu. Premiér také kritizoval, že dění na resortu obrany bylo v minulosti velmi netransparentní s předraženými zakázkami.
Ministerstvo obrany by mělo mít podle dosud známého návrhu v rozpočtu na příští rok výdaje 191 miliard korun. Je to o zhruba 36,2 miliardy korun více, než mu přidělil letošní schválený státní rozpočet.
Vydávat na obranu pět procent HDP je nyní podle vládních politiků nereálné, pokud Česko nechce zlikvidovat svou ekonomiku. Prezident Petr Pavel míní, že by Česko mělo dávat víc než dvě procenta HDP, jinak bude vzhledem k závazkům přijatým v Haagu vznikat deficit v obranných výdajích na další roky.