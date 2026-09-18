Odvolací soud potvrdil psychiatrovi Cimickému pět let vězení


18. 9. 2026Aktualizovánopřed 2 mminutami|Zdroj: ČTK

Za čtyři sexuální útoky a 35 případů vydírání v pátek odvolací soud potvrdil psychiatrovi Janu Cimickému pětileté vězení a desetiletý zákaz činnosti. Zamítl jeho odvolání a uznal vinu lékaře ve všech bodech obžaloby. Osmasedmdesátiletý psychiatr k soudnímu jednání nepřišel, v minulosti vinu odmítl. Rozhodnutí soudu je pravomocné. Cimického v roce 2021 obvinilo několik jeho pacientek ze sexuálního obtěžování nebo napadení.

Odvolací senát pražského městského soudu přezkoumal rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 8 a podle předsedy Pavla Bendy dospěl k závěru, že nejsou důvody pro to, aby verdikt rušil nebo zasahoval do výroku o vině a trestu. „Odvolací soud neshledal žádné okolnosti, které by zpochybňovaly výpovědi jednotlivých poškozených,“ řekl Benda.

Obvodní soud podle Bendy skutková zjištění popsal správně podle důkazů tak, jak je provedl. Právě popis skutkových zjištění odvolací senát obvodnímu soudu vyčítal při posledním veřejném zasedání, kdy odsuzující rozsudek zrušil. Odvolací soud také nesouhlasil s námitkou Cimického, že u jedné z žen nebyl skutek prokázán, v důsledku čehož by byly promlčeny další žalované skutky.

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Trestných činů se Cimický podle obžaloby dopustil mezi lety 1979 a 2019, oběťmi byly podle žalobkyně zejména pacientky Psychiatrické nemocnice Bohnice a později centra duševního zdraví Modrá laguna, které Cimický po odchodu z Bohnic založil.

Podle verdiktu lékař na ženách prováděl různé sexuální praktiky, byl si při tom vědom převahy a autority, které vyplývaly z jeho pozice veřejně známého lékaře. Mezi poškozenými jsou i studentky, které byly v bohnické léčebně na praxi.

Kvalifikace činů Cimického

Převážnou část skutků kvalifikovala obžaloba jako vydírání, znásilnění totiž bylo ve starém zákoníku definované jako donucení k souloži či obdobnému pohlavnímu styku násilím nebo pod pohrůžkou násilí. V novějším trestním zákoníku platném od roku 2010 už trestný čin znásilnění zahrnuje i pohrůžku těžkou újmou. V této části obvodní soud obžalobu potvrdil.

Skutky kvalifikované obžalobou jako znásilnění soudy překvalifikovaly na trestný čin sexuálního útoku. Jde o trestný čin, který v zákoně přibyl loni. Pro Cimického je tato kvalifikace příznivější, soud k ní proto podle zákona musel přistoupit. I přesto, že byla oproti podané obžalobě a prvnímu rozsudku právní kvalifikace zmírněna, odvolací senát neshledal, že by byl uložený trest nepřiměřený.

Benda podotkl, že Cimický spáchal 39 trestných činů a páchal je po dlouhou dobu. „Už to samo o sobě je alarmující a je to okolnost, která výrazně zvyšuje škodlivost jednání obžalovaného,“ uvedl soudce s tím, že psychiatr trestnou činnost páchal prakticky po celou dobu své lékařské praxe.

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Poškozené ženy podle soudce hledaly pomoc u lékaře, některé si Cimického vybraly cíleně, protože měl renomé. „Někdo v problémech přijde k psychiatrovi o pomoc, a odchází ještě s větší sadou psychických problémů, protože psychiatr místo toho, aby pomohl, ještě na ty osoby zaútočí,“ uvedl Benda.

Pozastavil se také nad tím, že se podle výpovědí svědků o jednání Cimického vědělo a nikdo proti němu nezasáhl, a to včetně lékařů. I to podle Bendy přispělo k tomu, že Cimický mohl trestnou činnost takto dlouho páchat.

Obvinění zpěvačky Fabiánové a dalších žen

Psychiatra v roce 2021 obvinilo několik jeho pacientek ze sexuálního obtěžování či přímo napadení. Herečka a zpěvačka Jana Fabiánová uvedla, že ji v minulosti sexuálně napadl. V reakci na její příspěvek se začaly ozývat i další ženy. Zkušenost s obtěžováním popsala například také televizní moderátorka Martina Vrbová Hynková, která se s Cimickým setkala pracovně, nikoli jako pacientka. Na podzim 2021 uvedla, že ji psychiatr před zhruba dvaceti lety při přípravě televizního pořadu povalil na sedačku a začal ji osahávat a líbat.

Lékař během prvního hlavního líčení v lednu 2024 tvrdil, že jeho jednání bylo vždy vedeno pouze s úmyslem a cílem léčit pacienta. Pokud ho některá z pacientek pochopila jinak, omlouvá se a chápe to jako profesní selhání, uvedl tehdy psychiatr.

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