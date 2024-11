Obětem sexuálního násilí veřejnost často nevěří, říká herečka Fabiánová

„Pro všechny oběti v kauze s psychiatrem Cimickým to je velký výdech. Bohužel žijeme v době, kdy se oběti sexualizovaného násilí setkávají často s dehonestací a nedůvěrou veřejnosti,“ vyjádřila se pro ČT jedna z obětí Jana Fabiánová. Obvodní soud v pátek uložil psychiatrovi Janu Cimickému pět let vězení a zákaz činnosti na deset let. Obžaloba ho vinila ze čtyř znásilnění a 35 případů vydírání.

Prohlašuji na svou čest: MUDr. Jan Cimický mě sexuálně napadl za dveřmi své ordinace, když mi nebylo ještě ani 23 let. Dodatek: Mlčela jsem mnoho let, protože mě tehdy moje matka, paní Naďa Urbánková, varovala před důsledky zveřejnění celé situace a riziky pomsty od agresora. Nyní ovšem již nemohu dál mlčet. Protestuji tímto veřejně proti ocenění Jana Cimického prezidentem České republiky. Podle mého názoru měl MUDr. Jan Cimický již dávno odejít z veřejného prostoru a doufat, že jeho oběti budou i nadále mlčet.

Fabiánová doufala v to, že doktor může v podobných případech podat nějakou žádost o prošetření na lékařskou komoru. Ale bylo jí řečeno, že to nelze.

„Já jsem takto kontaktovala svoji maminku, která mě prosila, abych to nezveřejňovala a ani nešla na policii, protože se o mě bála. Věřila, že by ta situace pro mě byla destruktivní. Poslechla jsem ji, částečně, a tři měsíce po útoku jsem šla za jinou lékařkou a svěřila se jí. Dozvěděla jsem se, že o tom, co pan Cimický dělá, už ví od jiných pacientek, ale sama nemůže nic dělat,“ vzpomíná.

Fabiánová upozornila, že i po rozsudku se stále ozývají hlasy, proč oběti nepromluvily dříve. „Já jsem promluvila hned poté, co se mi to stalo. Většina obětí v první fázi kontaktuje někoho blízkého, komu chtějí sdělit, co se jim stalo. Pokud v ten moment nedostanou podporu, oběť se s tím pokusí vyrovnat způsobem, že to v sobě zazdí. Je to kvůli tomu, že v ten nejzranitelnější moment neměly podporu od nejbližšího okolí,“ vysvětlila.

Na veřejnosti byla velká vlna nevole

Veřejně Jana Fabiánová vystoupila až po dvaceti letech od útoku. „Predátor si vybírá mladé, slabé, ne sobě rovné. Potřebovala jsem nabrat síly a promluvila jsem ve chvíli, kdy jsem doufala, že vlnu hejtu ustojím,“ vysvětlila.

„Z mého okolí to během dvaceti let vědělo velké množství lidí. I o to se opíral soud, obětem se často předhazuje, jak se daná věc může dokázat – často právě svědectvím blízkých, že to od oběti věděli posledních dvacet let a není to aktuální výmysl,“ doplnila.

Blízcí její slova nebagatelizovali, ale na veřejnosti se objevila velká vlna nevole. „Myslím si, že to souvisí s tím, že jsem se odvážila – nebo si dovolila – vystoupit proti veřejně známé osobnosti. Obávám se, že lidé nechtějí ztratit své ‚ikony‘, a pokud někdo takto sáhne na váženého pana doktora, lidé se tím nechtějí zabývat,“ míní herečka. Fabiánová nechápe reakce, které jí chodí teď, po rozsudku. „Nějaký pán mi psal, co si to dovoluju a že z ničeho dělám aféru. To je pro mě nepochopitelné,“ popisuje.