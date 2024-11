Neustále zpochybňujeme oběť a nesoudíme pachatele, říká Urbanová

před 1 h hodinou | Zdroj: ČT24

Poslankyně Barbora Urbanová komentuje soud psychiatra Cimického (zdroj: ČT24)

Rozsudek o psychiatrovi Janu Cimickém, kterému Obvodní soud pro Prahu 8 nepravomocně uložil pět let vězení a zákaz výkonu lékařské praxe po dobu deseti let, považuje spoluzakladatelka iniciativy Pod svícnem Barbora Urbanová (STAN) za pozitivní. Apeluje však, aby se lidé na problematiku sexualizovaného násilí nedívali prizmatem medializovaných kauz. Uvedla, že každý druhý pachatel dle statistik dostane za znásilnění jen podmínku. Oběť sexualizovaného násilí přitom prožívá dle psychologa Petra Válka z organizace Spondea celou škálu emocí a jde o zásadní zásah do lidské psychiky.

„Prožívají obavy, bezmoc. Jde o tak zásadní zásah do integrity lidské psychiky, který může vést k depresím, úzkostem, sebepoškozování... ke ztrátě důvěry v další vztahy,“ upozornil pro ČT Válek. Povětšinou zdlouhavý soudní proces rovněž nepomáhá psychickému rozpoložení obětí. „Je to pro ně nesmírně těžké. Už jen proto, že se k tomu musí opětovně ve vzpomínkách vracet. Sexuální zneužití vytváří trauma a v okamžiku, kdy je potřeba se k němu vracet, to může vést k retraumatizaci a postupně také k rozvoji posttraumatické stresové poruchy,“ pokračoval. Odsouzení pachatele má nicméně kladný účinek. „Pokud se u nás v rámci krizové pomoci setkáváme s oběťmi sexuálního zneužívání nebo znásilnění, hovoří o tom, že pokud dojde k nějakému rozsudku, tak je to něco, co jim v procesu uzdravení pomáhá,“ dodal Válek.

Urbanová, která je i členkou sněmovního podvýboru pro problematiku domácího a sexuálního násilí, prozatím nepravomocné uložení pěti let vězení pro Cimického kvituje. „Myslím si, že můžeme pozitivně hodnotit to, že se paní státní zástupkyně rozhodla žádat o nejvyšší možný trest, protože zvážila, že dopady na oběti jsou natolik závažné, že si to pan pachatel vlastně zaslouží,“ konstatovala. Cimický se podle obžaloby dopustil skutků mezi lety 1979 a 2019. Ženy, které byly převážně pacientkami Psychiatrické nemocnice Bohnice a později centra duševního zdraví Modrá laguna, podle soudu osahával, líbal nebo s nimi prováděl další sexuální praktiky. „Každý druhý pachatel dostane podmínku“ Podle Urbanové je případ zásadní, zdůraznila ale, aby se lidé na tuto problematiku nedívali jen skrze kauzu bývalého poslance Dominika Feriho a psychiatra Cimického. „Protože z nich můžeme mít pocit, že spravedlnosti bylo učiněno zadost a že jsou tady pachatelé trestaní. Ale ne vždy tomu tak je. Znám spoustu případů, kdy padají za vážné sexualizované útoky podmínky, což mě velice trápí.“ „Jako společnost se v tomto posouváme dopředu, ale pojďme se dívat i na ostatní případy. Pojďme se dívat do statistik. Pokud každý druhý pachatel sexualizovaného násilí dostane podmínku za znásilnění, tak je někde problém,“ zopakovala. Na otázku, v čem konkrétně je problém, odpověděla, že jde o celý systém. „Neustále zpochybňujeme oběť. Pořád ji nějak posuzujeme místo toho, abychom odsoudili pachatele, protože v mnoha případech je to tak, že se pachatel i dozná k tomu, co udělal, a za doznání očekává podmínku. To mě naprosto pobuřuje. Chci, aby pachatelé dostali trest za to, co dělali lidem. A ne za to, jak se chovali u soudu,“ upozornila Urbanová.

Psycholog Petr Válek komentuje soud s psychiatrem Cimickým (zdroj: ČT24)