Poškozené vypovídaly v případu Cimického, který je obžalován ze znásilnění a vydírání

Vypovídat by mělo šest z téměř čtyř desítek poškozených žen – tři soud vyslechl dopoledne, výpovědi dalších jsou naplánovány na odpoledne. Soudce Petr Novák už v lednu na začátku hlavního líčení upozornil, že všem poškozeným přiznal postavení zvlášť zranitelných obětí. Ráno zopakoval, že se ho zatím všechny vyslýchané ženy rozhodly využít.

„Klientky vypovídaly o tom, co se jim dělo. Myslím, že potvrdily to, co je psáno v obžalobě. Vypovídaly o tom, jaké následky, i po těch letech, jednání obžalovaného na jejich život mělo. Chci říct, že jsou velmi statečné,“ řekla po skončení dopolední části jednání právní zástupkyně některých poškozených Lucie Hrdá.