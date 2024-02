„Nechtěla jsem tam být, on ale vždy přesvědčil mou mámu,“ vzpomíná žena, kterou měl zneužívat Cimický

Minulý týden u soudu pokračovalo hlavní líčení s psychiatrem Janem Cimickým, který podle obžaloby v desítkách případů sexuálně napadal své pacientky. Jedna z nich pro pořad 168 hodin zavzpomínala na to, jak ji ošetřující lékař dle jejích slov asi tři čtvrtě roku nutil k intimním stykům a jak ji před Cimickým „zachránil“ psychiatr Zdeněk Šolle. Právě on u posledního soudního stání vypovídal – řekl ale, že si na nic nevzpomíná, což bývalou pacientku velmi zklamalo.

Případ zmiňované pacientky soud neprojednává, protože je už promlčený. Přesto žena vše popsala policii – včetně toho, že to byl právě psychiatr Šolle a jeho nynější manželka, zdravotní sestra Barbora, kdo její zneužívání zastavili. „Vzpomínám na něj (Šolleho) velice ráda, protože byl jediným člověkem, který mě od doktora Cimického konečně odstřihnul,“ popisuje bývalá pacientka.

Když se Šolle o Cimického praktikách dozvěděl, tak mu podle ženiných slov zavolal a oznámil mu, že je jejím novým ošetřujícím lékařem. „A vlastně Cimickému po telefonu sdělil, že už tam nepůjdu,“ uvedla žena, která na kameru promluvila anonymně, skrytá ve stínu. Za přijetí do péče je prý Šollemu dodnes vděčná.

Informace o tom, že Cimický pacientku sexuálně zneužívá, se měl Šolle dozvědět od zdravotní sestry Barbory, své nynější manželky. Mladá žena na prahu dospělosti se totiž měla se vším svěřit nejprve právě jí. Pacientka rovněž tvrdí, že jí Cimický píchal tekutý diazepam „na uklidnění“, když s ním nechtěla mít pohlavní styk.

„Strávila jsem tam rok“

„Já tam samozřejmě nechtěla být, ale on vždycky přesvědčil mojí mámu, že musím, že to doma nezvládnu, že tohle je pouze na hospitalizaci, takže jsem tam nakonec strávila rok,“ popisuje žena. Šolle si naopak myslel, že by měla své úzkosti a ataky raději zvládat venku a snažil se o to, aby léčebnu opustila co nejdříve. Léčba pak pokračovala ambulantně.

Šolle byl při své výpovědi před soudem minulý týden dotazován právě na případ této svědkyně. Mimo jiné uvedl, že se mluvilo o tom, že Cimický „dělal něco ve smyslu toho obvinění“. Zároveň ale Šolle řekl, že nemůže potvrdit, že by s ním svědkyně v rámci terapie o Cimickém přímo mluvila.

„Jsem z toho smutná,“ reaguje žena na Šolleho výpověď. „Víceméně všechno popřel, pravděpodobně s tím nechce mít nic společného. Což na jednu stranu chápu, ale nedokážu se smířit s tím, že neříká pravdu,“ dodala. Prý jí vysvětloval, že je to velmi vážná věc a pacientce se tak nechce „vnitřně věřit“, že by si to lékař nepamatoval. Podobně neurčitě přitom u soudu vypovídala i Šolleho manželka Barbora, které se před lety měla svěřit.