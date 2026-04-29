Soud opět uznal Cimického obžalovaného ze znásilnění vinným

Obvodní soud pro Prahu 8 ve středu opět uznal vinným psychiatra Jana Cimického obžalovaného ze čtyř znásilnění a desítek případů vydírání. Zatím není jasné, jestli se rozsudek týká všech 39 bodů obžaloby. Soudce Petr Novák nyní rozsudek čte. Výši případného trestu i právní kvalifikaci trestných činů teprve oznámí. Verdikt není pravomocný, žalobkyně i lékař se mohou odvolat k Městskému soudu v Praze.
Soud rozhoduje v případu nyní podruhé. Předloni v listopadu muže uznal vinným ve všech bodech obžaloby, uložil mu pět let vězení a zákaz činnosti. Verdikt zrušil odvolací senát. Osmasedmdesátiletý psychiatr ke středečnímu jednání nepřišel. Zúčastnil se pouze prvního hlavního líčení, kdy odmítl, že by se dopustil znásilnění či jakéhokoli sexuálního nátlaku.
Podrobnosti připravujeme.