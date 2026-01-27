Soud v Cimického kauze znovu otevře dokazování

Obvodní soud pro Prahu 8 v úterý 27. ledna nevynese rozsudek nad psychiatrem Janem Cimickým, který čelí obžalobě ze čtyř znásilnění a desítek případů vydírání. Soud vyhověl námitce obhájce, podle níž se advokát nemohl seznámit s částí znaleckého posudku, a znovu otevře dokazování. Hlavní líčení bude pokračovat 10. března. Žalobkyně pro Cimického navrhuje pět let vězení a dále desetiletý zákaz vykonávání lékařské profese. Obžalovaný vinu popírá.
„Při celkové délce trestního řízení je lepší vydržet dva měsíce než riskovat zrušení rozsudku pro procedurální otázku kterýmkoliv procesně nadřízeným soudem pro jakýkoli opravný prostředek. Protože to by trvalo nakonec podstatně déle,“ odůvodnil soudce Petr Novák úterní rozhodnutí. Doplnil, že znovuotevření dokazování je běžným procesním postupem v trestním řádu.
Cimický se podle obžaloby dopustil pětatřiceti případů vydírání a čtyř znásilnění mezi lety 1979 a 2019. Ženy, které byly převážně pacientkami Psychiatrické nemocnice Bohnice a později jím založeného centra duševního zdraví Modrá laguna, podle žalobců osahával, líbal nebo s nimi prováděl další sexuální praktiky. Mezi poškozenými jsou i studentky, které byly v bohnické léčebně na praxi.
Podle obžaloby si byl Cimický při svém jednání vědom převahy a autority, které vyplývaly z jeho pozice veřejně známého lékaře.
Obvodní soud v listopadu 2024 uznal Cimického vinným ve všech bodech obžaloby, uložil mu pět let vězení a zákaz činnosti. Podle odvolacího senátu Městského soudu v Praze však rozsudek trpěl vadami z hlediska prováděných důkazů. Rozhodnutí odvolacího soudu zrušil a nařídil věc znovu projednat. Případem se obvodní soud začal znovu zabývat loni na podzim.
Obžalovaný se zúčastnil pouze prvního hlavního líčení v lednu 2024, kdy odmítl, že by se dopustil znásilnění či jakéhokoli sexuálního nátlaku. Tvrdí, že jeho jednání bylo vždy vedeno pouze s úmyslem a cílem léčit pacienta. Prohlásil, že pokud ho některá z pacientek „pochopila jinak“, omlouvá se a chápe to jako profesní selhání. Z dalších soudních jednání se omluvil. Jeho obhájce v závěrečné řeči navrhnul, aby soud lékaře obžaloby zprostil.