Obvodní soud pro Prahu 8 se začal znovu zabývat případem lékaře Jana Cimického, který je obžalovaný ze znásilnění a vydírání. Hned na začátku jednání soudce Petr Novák vyloučil kvůli ochraně poškozených veřejnost. Psychiatr obžalobu popírá a k jednání nepřišel. Mluvčí soudu Jana Humeni už dříve avizovala, že ve čtvrtek nelze očekávat verdikt.
Soud opět řeší případ psychiatra Cimického
Obvodní soud lékaře původně uznal vinným ve všech bodech obžaloby, potrestal ho nejpřísnějším možným trestem, tedy pěti lety vězení. Podle odvolacího Městského soudu v Praze však rozsudek trpěl vadami ohledně prováděných důkazů.
Rozhodnutí proto odvolací senát zrušil a nařídil věc znovu projednat. Kromě čtvrtečního jednání nařídil obvodní soud ještě dva jednací dny – na 23. října a 20. listopadu.
Obhájce Cimického Miroslav Kučerka novinářům před jednáním řekl, že bude trvat na rozsahu dokazování tak, jak navrhoval v předchozím hlavním líčení a které by mělo být provedené i podle rozhodnutí odvolacího soudu. Konkrétní procesní návrhy ale specifikovat nechtěl. „To bude opět asi věc, která bude projednávaná s vyloučením veřejnosti, takže s ohledem na zájmy poškozených to nebudeme prozrazovat,“ řekl Kučerka.
Desítky případů
Obžaloba tvrdí, že Cimický se mezi lety 1979 a 2019 dopustil 35 případů vydírání a čtyř znásilnění, a to převážně na pacientkách Psychiatrické nemocnice Bohnice a později centra duševního zdraví Modrá laguna, které po odchodu z Bohnic v roce 1996 založil.
V bohnické léčebně působil Cimický téměř čtvrtstoletí, od roku 1981 byl primářem socioterapeutického a rehabilitačního oddělení. Mezi poškozenými jsou i studentky, které byly v léčebně na praxi. Různá právní kvalifikace skutků popsaných v obžalobě souvisí se změnou trestního zákoníku od roku 2010.
Obžalovaný lékař loni v lednu před soudem odmítl, že by se dopustil znásilnění či jakéhokoli sexuálního nátlaku. Uvedl, že jeho jednání bylo vždy vedeno pouze a jedině s úmyslem a cílem léčit pacienta. Pokud ho některá z pacientek pochopila jinak, omlouvá se a chápe to jako profesní selhání, uvedl tehdy psychiatr. Z dalších jednání se omluvil.