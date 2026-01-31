Sexuální útok se zařadil mezi nejčastější mravnostní trestné činy


před 24 mminutami|Zdroj: ČT24

V roce 2025 policie řešila 328 případů trestného činu sexuální útok. Dělá to z něj čtvrtý nejčastější mravnostní trestný čin. Sexuální útok je součástí trestního zákoníku od ledna 2025. Jde o nesouhlasné sexuální aktivity, které jsou jiné než pohlavní styk, například osahávání. V minulosti spadaly takové skutky pod trestný čin znásilnění.

„Sexuální útok je čtvrtým nejčastějším mravnostním trestným činem. Registrovali jsme ho ve 328 případech,“ sdělil ČT24 mluvčí policejního prezidia Jakub Vinčálek. Z dat také vyplývá, že objasněný byl celkem 180krát, a také, že k němu dochází nejčastěji v Praze. Pražská policie se zabývala 65 případy, následuje Ústecký kraj se 47 případy a se 41 případy kraj Moravskoslezský.

Sexuální útok je součástí mravnostních trestných činů, tedy takových, které poškozují lidskou důstojnost a mají sexuální charakter. V této oblasti policie minulý rok evidovala 1086 nahlášených případů znásilnění, 925 oznámených případů dětské pornografie a 645 ohlášených případů pohlavního zneužití.

Součást novelizace zákonů

Podstatou nového trestného činu jsou takzvané nepenetrativní sexuální aktivity – situace, kdy je na oběť vyvíjen sexuální nátlak, ale nedojde k aktu pohlavního styku. V dřívější podobě zákoníku šlo v takových případech o znásilnění.

„Do konce roku 2024 zahrnovalo znásilnění například i osahávání ženy na prsou, což bylo pro mnoho lidí obtížné pojmově zpracovat,“ vysvětluje advokát Daniel Bartoň, který se specializuje na oblast lidských práv a sexuálních deliktů. „Zavedení sexuálního útoku proto může pro řadu lidí učinit trestní normy srozumitelnějšími,“ doplnil.

Nový trestný čin je součástí loňské novelizace zákonů, při které došlo například k redefinici znásilnění podle principu „ne znamená ne“ nebo k zavedení takzvaného znásilnění z podstaty do dvanácti let.

„Novelizaci považuji za velký krok dobrým směrem. Zatím jsem se nesetkal s nějakou zásadní mezerou, ale na to je stále relativně brzy. Další mezery z hlediska rozsahu kriminalizace pravděpodobně ukáže časem rozhodovací praxe soudů,“ uzavřel Bartoň.

