Po chladnějším čtvrtku a pátku se na víkend oteplí

Po postupující studené frontě bude v Česku ve čtvrtek a pátek chladněji než v předchozích dnech, maximální teploty přes den se budou většinou pohybovat mezi 16 až 21 stupni Celsia. Na víkend se pak oteplí ke 24 stupňům Celsia. Déšť očekávají meteorologové v pátek hlavně na jihovýchodě Česka. Vyplývá to z týdenní předpovědi počasí Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Ve čtvrtek bude převážně oblačno až polojasno, zejména na horách se výjimečně vyskytnou slabé přeháňky. Nejvyšší teploty se dostanou na 16 až 21 stupňů, v tisíci metrech na horách bude kolem 13 stupňů. Podobné teploty očekávají meteorologové i v pátek, jen na severovýchodě a východě bude o něco chladněji.
V pátek bude zpočátku převážně zataženo, v jihovýchodní polovině území se objeví občasný déšť nebo přeháňky. „Během dne budou srážky i oblačnost od západu ubývat. Večer srážky ustanou i na východě území,“ uvedl ČHMÚ.
V sobotu očekávají meteorologové polojasno až oblačno, přeháňky se vyskytnou výjimečně. Převážně oblačné počasí bude v Česku panovat i v neděli. Maximální denní teploty se budou o víkendu pohybovat mezi 19 až 24 stupni Celsia.