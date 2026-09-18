V Rynholci na Rakovnicku hoří průmyslová hala

Desítky hasičů zasahují u požáru průmyslové haly v Rynholci na Rakovnicku, vyhlášen je třetí poplachový stupeň ze čtyř možných. Na místo míří i chemická laboratoř kvůli sledování ovzduší, řekla mluvčí středočeských hasičů Tereza Sýkora Fliegerová. Nikdo není zraněný, řekl mluvčí středočeské záchranné služby Marek Hylebrant.
Požár vznikl v pátek před 16:00. Zasáhl halu na drcení plastu a výrobu dřevěných peletek. Na místě zasahuje 23 jednotek hasičů. „Zasahujeme několika vodními proudy, chráníme okolní budovy,“ uvedla mluvčí. Obyvatelům okolních obcí doporučují hasiči nevětrat.
Záchranáři mají na místě jednu posádku, zatím ale nemuseli nikoho ošetřit, doplnil Hylebrant.