VideoSenátní duel v obvodu Kolín: Michael Kašpar (STAN) a Andrea Brzobohatá (ANO)


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24
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Zdroj: ČT24

Česká televize před druhým kolem senátních voleb připravila duely postupujících kandidátů. Za obvod Kolín spolu diskutovali Michael Kašpar (STAN) a Andrea Brzobohatá (ANO).

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Zdroj: ČSÚ, ČT24

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