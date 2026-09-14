V týdnu se očekává déšť, nejteplejší bude středa


před 44 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT24
Nahrávám video
Zdroj: ČT24

Nebe v Česku bude v nadcházejícím týdnu většinou oblačné nebo polojasné, v pondělí, ve středu a ve čtvrtek meteorologové očekávají déšť nebo přeháňky. Teploty přes den budou stoupat nad dvacet stupňů Celsia, nejteplejší bude středa s maximy až sedmadvacet stupňů. Vyplývá to z předpovědi na webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Ranní zatažená obloha se bude během pondělka vyjasňovat, srážek postupně ubyde. Teploměr ukáže až 22 stupňů Celsia, na severovýchodě jen devatenáct stupňů. V úterý se ranní nízká oblačnost rozplyne až do skoro jasna, v nížinách Čech a na jihu Moravy bude až 25 stupňů Celsia, jinde trochu chladněji.

Ve středu se od severozápadu zatáhne a vrátí se déšť nebo přeháňky, ojediněle i bouřky. Přes den teploty vystoupají k 23 až 27 stupňům Celsia, na západě území bude jen kolem 21 stupňů. Ve čtvrtek srážky postupně přejdou a vrátí se oblačné až polojasné nebe, teploty by neměly přesáhnout dvacet stupňů.

Podobné počasí vydrží také v pátek, přeháňky meteorologové očekávají jen ojediněle na horách. Více zatažené nebe s větším množstvím srážek může být na východě. Páteční teplotní maxima kolem 22 stupňů vydrží i na víkend, zůstane i oblačná až polojasná obloha s ojedinělými přeháňkami zejména na horách.

Výběr redakce

IKEM porušoval zákon a chyboval v zakázkách, zjistil NKÚ

IKEM porušoval zákon a chyboval v zakázkách, zjistil NKÚ

před 1 mminutou
Místo blízkých AI. Děti se častěji svěřují se starostmi chatbotům

Místo blízkých AI. Děti se častěji svěřují se starostmi chatbotům

před 1 hhodinou
Málo pohybu, stres i špatné stravování. Česko patří v EU v obezitě k nejhorším

Málo pohybu, stres i špatné stravování. Česko patří v EU v obezitě k nejhorším

před 2 hhodinami
Tajné ruské „obchvaty“ sankcí. Jedna z tras vede přes ostrovní ráj

Tajné ruské „obchvaty“ sankcí. Jedna z tras vede přes ostrovní ráj

před 2 hhodinami
Vláda se bude zabývat i novelou o návykových látkách

Vláda se bude zabývat i novelou o návykových látkách

před 5 hhodinami
Ve švédských parlamentních volbách těsně vede opoziční středolevý blok

Ve švédských parlamentních volbách těsně vede opoziční středolevý blok

před 5 hhodinami
Komunální volby v Dolním Sasku dle propočtu vyhrála Merzova CDU

Komunální volby v Dolním Sasku dle propočtu vyhrála Merzova CDU

před 7 hhodinami
Švédové volili parlament, pravicová vláda si při sčítání hlasů drží těsný náskok

Švédové volili parlament, pravicová vláda si při sčítání hlasů drží těsný náskok

včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami

Aktuálně z rubriky Počasí

V týdnu se očekává déšť, nejteplejší bude středa

Nebe v Česku bude v nadcházejícím týdnu většinou oblačné nebo polojasné, v pondělí, ve středu a ve čtvrtek meteorologové očekávají déšť nebo přeháňky. Teploty přes den budou stoupat nad dvacet stupňů Celsia, nejteplejší bude středa s maximy až sedmadvacet stupňů. Vyplývá to z předpovědi na webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
před 44 mminutami

El Niño se potká s Indickooceánským dipólem. Meteorolog popisuje důsledky

V Tichém oceánu rychle sílí El Niño, které by se během letošního podzimu mělo stát vůbec nejsilnějším ve známé historii. Současně probíhá zajímavá změna o několik tisíc kilometrů západněji, v Indickém oceánu. Tam se rozvíjí kladná fáze takzvaného Indickooceánského dipólu. A souběh těchto dvou jevů může v následujících měsících výrazně ovlivnit počasí od Austrálie přes Indii a východní Afriku až po vzdálenější části světa.
11. 9. 2026

Srpen byl celosvětově nejteplejším měsícem historie, uvedl Copernicus

Letošní srpen byl celosvětově nejteplejším měsícem historie, když vyrovnal rekord července 2023. Průměrná teplota vzduchu u zemského povrchu činila 16,96 stupně Celsia a byla o 0,85 stupně nad průměrem z let 1991 až 2020, uvedla ve čtvrtek služba Evropské unie pro sledování klimatu Copernicus. Letní období od června do srpna vyrovnalo rekord průměrné celosvětové teploty z roku 2024.
10. 9. 2026

Po chladnějším čtvrtku a pátku se na víkend oteplí

Po postupující studené frontě bude v Česku ve čtvrtek a pátek chladněji než v předchozích dnech, maximální teploty přes den se budou většinou pohybovat mezi 16 až 21 stupni Celsia. Na víkend se pak oteplí ke 24 stupňům Celsia. Déšť očekávají meteorologové v pátek hlavně na jihovýchodě Česka. Vyplývá to z týdenní předpovědi počasí Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
10. 9. 2026

Teplotní rekordy v Česku padly na třech čtvrtinách stanic

Česko v úterý zažilo velmi horký zářijový den. Teplotní rekordy pro 8. září padly na 127 ze 171 stanic, které fungují alespoň třicet let. Maximální teplota dosáhla 33,5 stupně. Zaznamenaly ji shodně jihomoravské stanice v Brodě nad Dyjí a Dyjákovicích a také v Doksanech v Ústeckém kraji.
8. 9. 2026

V úterý tropy, ve středu déšť. Později v týdnu přijde ochlazení

Na začátku týdne teploty v Česku přesáhnou i třicet stupňů Celsia, na tropické hodnoty se dostanou zejména v úterý. Od středy se začne ochlazovat a ve zbytku týdne by měl teploměr ukazovat maximálně mírně nad dvacet stupňů. Nebe bude zpočátku nejčastěji polojasné, později oblačné a zatažené. Srážky meteorologové očekávají hlavně ve středu a také ve čtvrtek. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Do konce září a na začátku října se budou teploty pohybovat mírně nad dlouhodobým průměrem.
7. 9. 2026Aktualizováno7. 9. 2026

Španělsko hlásí pro září nezvyklá vedra, naměřili přes 45 stupňů

Část Španělska čelí nezvyklému horku pro začátek září a na řadě míst teploty vystoupaly nad 40 stupňů. Na stanici El Granado na jihu Španělska meteorologové ve čtvrtek zjistili 45,7 stupně, což byla nejvyšší teplota za celý letošní rok, uvedla v pátek odpoledne španělská meteorologická služba Aemet. Vysoké teploty mají pokračovat i o víkendu.
4. 9. 2026

Podzimní počasí si ponese dědictví léta. Zásadní vliv bude mít mocný setrvačník

Z hlediska meteorologie se podzim chová jako dědic léta. Všechny extrémy, které v létě přijdou, se mohou projevit i v chladnějších měsících. Týká se to zejména teploty moře, která má dopad i ve vnitrozemí, včetně Česka.
4. 9. 2026

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
„Utekl jsem zdaleka. Musím pomáhat lidem, kteří zůstali doma,“ říká Súdánec v Ceutě

„Utekl jsem zdaleka. Musím pomáhat lidem, kteří zůstali doma,“ říká Súdánec v Ceutě

11. 9. 2026
Za nezájmem estonské mládeže o politiku je i nedostatek lákavých kandidátů

Za nezájmem estonské mládeže o politiku je i nedostatek lákavých kandidátů

11. 9. 2026
Památník polských vyhnanců v sibiřském městě strhli, nahradil ho pomník ruským vojákům

Památník polských vyhnanců v sibiřském městě strhli, nahradil ho pomník ruským vojákům

10. 9. 2026
Studie spojuje nadměrné noční osvětlení se změnami ve struktuře a funkci srdce

Studie spojuje nadměrné noční osvětlení se změnami ve struktuře a funkci srdce

10. 9. 2026
EU chce zpřísnit pravidla pro Airbnb a krátkodobé pronájmy kvůli bytové krizi

EU chce zpřísnit pravidla pro Airbnb a krátkodobé pronájmy kvůli bytové krizi

9. 9. 2026
Estonští vědci odhalili nebezpečné výkyvy vody mezi Varenským jezerem a Černým mořem

Estonští vědci odhalili nebezpečné výkyvy vody mezi Varenským jezerem a Černým mořem

9. 9. 2026
Lotyšsko plánuje zakázat autobusové linky do Ruska a Běloruska

Lotyšsko plánuje zakázat autobusové linky do Ruska a Běloruska

8. 9. 2026
Polsko má nejplnější zásobníky plynu v Evropské unii

Polsko má nejplnější zásobníky plynu v Evropské unii

8. 9. 2026
Růst, restrukturalizace a propouštění. Co se děje v herním průmyslu?

Růst, restrukturalizace a propouštění. Co se děje v herním průmyslu?

7. 9. 2026
Stavba domu vlastními silami je pro řadu Španělů možností, jak si zajistit bydlení

Stavba domu vlastními silami je pro řadu Španělů možností, jak si zajistit bydlení

7. 9. 2026
Falešná videa o hubnutí lákají k nákupům. Cílí hlavně na mladé ženy, varují výzkumníci

Falešná videa o hubnutí lákají k nákupům. Cílí hlavně na mladé ženy, varují výzkumníci

6. 9. 2026
Mezi litevskými politiky roste nespokojenost s pomalým sbližováním s Pekingem

Mezi litevskými politiky roste nespokojenost s pomalým sbližováním s Pekingem

4. 9. 2026
Darja uprchla z okupovaného Krymu. Na Ukrajině se poprvé cítila doma a v bezpečí

Darja uprchla z okupovaného Krymu. Na Ukrajině se poprvé cítila doma a v bezpečí

4. 9. 2026
Ukrajinští migranti se v Polsku cítí stále izolovanější, ukazuje výzkum

Ukrajinští migranti se v Polsku cítí stále izolovanější, ukazuje výzkum

4. 9. 2026
Lodní doprava v Německu se přizpůsobuje vysychajícímu Rýnu

Lodní doprava v Německu se přizpůsobuje vysychajícímu Rýnu

3. 9. 2026
Škola přes videohovor: Jak se mladí vězni v Charkově učí společně s vrstevníky

Škola přes videohovor: Jak se mladí vězni v Charkově učí společně s vrstevníky

2. 9. 2026
Irské děti se na sociální sítě dostanou i přes věkové kontroly

Irské děti se na sociální sítě dostanou i přes věkové kontroly

2. 9. 2026
„Přišly úplně vyděšené.“ Migrantky v Ceutě čelí sexuálnímu násilí, místní nabídli útočiště

„Přišly úplně vyděšené.“ Migrantky v Ceutě čelí sexuálnímu násilí, místní nabídli útočiště

1. 9. 2026
V Irsku přišli s alternativou k trestnímu stíhání v souvislosti s drogami

V Irsku přišli s alternativou k trestnímu stíhání v souvislosti s drogami

1. 9. 2026
Archivář zradil KGB a přinesl její nejhlubší tajemství do Vilniusu

Archivář zradil KGB a přinesl její nejhlubší tajemství do Vilniusu

31. 8. 2026
Systém hawala se stal preferovanou „podzemní bankou“ pro zločince

Systém hawala se stal preferovanou „podzemní bankou“ pro zločince

31. 8. 2026
USA a NATO bijí na poplach kvůli kritickému nedostatku raket Patriot v Evropě

USA a NATO bijí na poplach kvůli kritickému nedostatku raket Patriot v Evropě

28. 8. 2026
Rekordní počet kadetů zahájí studium na litevské vojenské akademii

Rekordní počet kadetů zahájí studium na litevské vojenské akademii

28. 8. 2026
Ukrajina se kvůli čínským součástkám v ruských zbraních obrátila na Peking

Ukrajina se kvůli čínským součástkám v ruských zbraních obrátila na Peking

27. 8. 2026