V týdnu se očekává déšť, nejteplejší bude středa

Nebe v Česku bude v nadcházejícím týdnu většinou oblačné nebo polojasné, v pondělí, ve středu a ve čtvrtek meteorologové očekávají déšť nebo přeháňky. Teploty přes den budou stoupat nad dvacet stupňů Celsia, nejteplejší bude středa s maximy až sedmadvacet stupňů. Vyplývá to z předpovědi na webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Ranní zatažená obloha se bude během pondělka vyjasňovat, srážek postupně ubyde. Teploměr ukáže až 22 stupňů Celsia, na severovýchodě jen devatenáct stupňů. V úterý se ranní nízká oblačnost rozplyne až do skoro jasna, v nížinách Čech a na jihu Moravy bude až 25 stupňů Celsia, jinde trochu chladněji.
Ve středu se od severozápadu zatáhne a vrátí se déšť nebo přeháňky, ojediněle i bouřky. Přes den teploty vystoupají k 23 až 27 stupňům Celsia, na západě území bude jen kolem 21 stupňů. Ve čtvrtek srážky postupně přejdou a vrátí se oblačné až polojasné nebe, teploty by neměly přesáhnout dvacet stupňů.
Podobné počasí vydrží také v pátek, přeháňky meteorologové očekávají jen ojediněle na horách. Více zatažené nebe s větším množstvím srážek může být na východě. Páteční teplotní maxima kolem 22 stupňů vydrží i na víkend, zůstane i oblačná až polojasná obloha s ojedinělými přeháňkami zejména na horách.