VideoBude rekordně teplý rok? Jak El Niño znásobuje dopady klimatické změny


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24
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Zdroj: ČT24

Pacifik čelí jednomu z nejsilnějších projevů jevu El Niño za poslední desetiletí. Východní část oceánu vykazuje rekordní teplotní odchylky, které ovlivňují globální cirkulaci atmosféry a přinášejí extrémy od sucha v Indonésii po srážky v Americe. V čem spočívá mechanika tohoto fenoménu, jak se na něj adaptují zasažené státy a proč jsou dopady na evropskou zimu méně přímočaré? V podcastu zahraniční redakce ČT24 Za Horizont odpovídá meteorolog a proděkan Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy Michal Žák.

Podcast Za Horizont vychází každou středu na iVysílání a ve všech podcastových aplikacích.

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