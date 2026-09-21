Přízemní mrazíky a déšť na začátku týdne může o víkendu vystřídat babí léto

Na začátku týdne se v Česku ochladí, teploty přes den klesnou hluboko pod dvacet stupňů Celsia a v noci se objeví přízemní mrazíky, vyplývá z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Přeháňky čekají meteorologové zpočátku zejména na severu a východě, ve čtvrtek místy zaprší hlavně v Čechách. Víkend může přinést počasí babího léta s polojasným až jasným nebem a teplotami přes den výrazně nad dvaceti stupni Celsia.
Během pondělí a úterý bude podle meteorologů převažovat velká oblačnost a hlavně v severovýchodní polovině území občas zaprší. Teploměr podle nich ukáže dvanáct až sedmnáct stupňů Celsia, v pondělí na jižní Moravě až osmnáct stupňů. „Pocitovou teplotu sníží čerstvý severozápadní vítr,“ doplnil ČHMÚ. Foukat může v nárazech rychlostí až 55 kilometrů v hodině.
Ve středu se má začít vyjasňovat, v Jeseníkách a Beskydech ale nejspíš bude v první polovině dne ještě zataženo s doznívajícími přeháňkami nebo deštěm. V noci ČHMÚ čeká četné přízemní mrazíky, teploty přes den ale mohou vystoupat až k devatenácti stupňům Celsia.
Přízemní mrazíky při zmenšené oblačnosti a uklidnění větru očekávají meteorologové i ve čtvrtek, maxima přes den až dvacet stupňů Celsia. „Bude polojasno až oblačno, od západu hlavně v Čechách až zataženo a místy déšť nebo přeháňky. Večer předpokládáme ustávání srážek,“ napsali. Déšť nebo přeháňky mají v pátek doznívat na severu a severovýchodě země, přes den bude nejspíš až devatenáct stupňů.
Předpověď na víkend je zatím nejistá, ale s babím létem může přijít slunečná obloha a poměrně teplá odpoledne, uvedl ČHMÚ. „Po ránu se sice opět může objevit přízemní mráz a ojediněle i mlhy, odpolední teploty ale postupně mohou zamířit na hodnoty kolem dvaceti stupňů Celsia,“ dodal. Postupně by se teploty mohly dostat až k pětadvaceti stupňům.