Na severu Čech a ve Slezsku hrozí v neděli silné větry


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Na severu Čech a ve Slezsku bude v neděli foukat silný vítr, který zejména v tamních horách může v nárazech dosáhnout rychlosti až 90 kilometrů v hodině. V nižších a středních polohách bude foukat o rychlosti kolem 70 kilometrů v hodině, informoval v sobotu Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Podle něj v neděli zesílí jihozápadní až jižní vítr na celém území České republiky, nejsilnější bude ale na severu a severovýchodě území. Upozornění meteorologů kvůli možným komplikacím v energetice, lesním hospodářství a dopravě kvůli silnému větru platí zejména pro Děčínsko, Liberecko a okresy Jeseník, Bruntál, Nový Jičín, Frýdek-Místek a Opava.

Tamním obyvatelům meteorologové doporučují zajistit okna, dveře a odstranit nebo zabezpečit volně uložené předměty. Lidé by současně měli podle nich dbát zvýšené opatrnosti při pohybu venku a při řízení, na horách by měli omezit túry, zejména do hřebenových partií.

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