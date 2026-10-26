Od středy se ochladí, přijdou mrazivá rána a přeháňky


před 8 mminutami|Zdroj: ČTK
Nahrávám video
Zdroj: ČT24

Česko čeká v tomto týdnu typické podzimní počasí. Pondělí a úterý mají být ještě slunečné a relativně teplé, od středy se ale zatáhne, ochladí a objeví se přeháňky. Ve druhé polovině týdne tak už budou maximální denní teploty pouze kolem deseti stupňů, ráno budou klesat i k bodu mrazu. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Zatímco neděle byla deštivá a velmi větrná, pondělí by mělo být klidné s proměnlivou oblačností a ojedinělými přeháňkami. Zpočátku budou ještě na východě četnější a na horách může i sněžit. Nejvyšší teploty vystoupají na třináct stupňů Celsia. V úterý bude o něco tepleji, maxima dosáhnou až patnácti stupňů.

„Ve středu se začne zatahovat a na studené frontě se místy objeví déšť nebo přeháňky,“ uvedli meteorologové. Ve středu sice podle nich ještě někde mohou teplotní maxima být na patnácti stupních, ve druhé polovině týdne ale už bude do Česka proudit chladnější a vlhčí vzduch od severu nebo severovýchodu.

„Bude přinášet hodně oblačnosti a místy slabý déšť nebo mrholení, na horách se začnou objevovat smíšené či sněhové srážky,“ sdělil ČHMÚ. Ranní teploty se budou pohybovat od pěti stupňů do nuly a odpolední mezi šesti až jedenácti stupni Celsia.

Výběr redakce

V srbských volbách zvítězila Studentská kandidátka, Vučić uznal porážku

V srbských volbách zvítězila Studentská kandidátka, Vučić uznal porážku

včeraAktualizovánopřed 1 hhodinou
Lula byl počtvrté zvolen brazilským prezidentem. Bolsonaro odmítá uznat porážku

Lula byl počtvrté zvolen brazilským prezidentem. Bolsonaro odmítá uznat porážku

včeraAktualizovánopřed 3 hhodinami
Jasno o vedení má dva týdny po volbách většina krajských měst, Praha či Zlín ne

Jasno o vedení má dva týdny po volbách většina krajských měst, Praha či Zlín ne

včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami
V Srbsku skončily předčasné parlamentní volby provázené vysokou účastí

V Srbsku skončily předčasné parlamentní volby provázené vysokou účastí

včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami
Ponor do hloubky a bez přístrojů. Lovkyně z Čedžu obrátily tradiční role naruby

Ponor do hloubky a bez přístrojů. Lovkyně z Čedžu obrátily tradiční role naruby

před 12 hhodinami
Lídryně venezuelské opozice Machadová se po téměř roce vrátila do vlasti

Lídryně venezuelské opozice Machadová se po téměř roce vrátila do vlasti

před 13 hhodinami
Organizátoři protestu v Praze vyzvali Babiše k debatě o financování ČT a ČRo

Organizátoři protestu v Praze vyzvali Babiše k debatě o financování ČT a ČRo

včeraAktualizovánopřed 14 hhodinami
Historické volby budou referendem o Netanjahuovi, Izraeli hrozí pat

Historické volby budou referendem o Netanjahuovi, Izraeli hrozí pat

před 15 hhodinami

Aktuálně z rubriky Počasí

Od středy se ochladí, přijdou mrazivá rána a přeháňky

Česko čeká v tomto týdnu typické podzimní počasí. Pondělí a úterý mají být ještě slunečné a relativně teplé, od středy se ale zatáhne, ochladí a objeví se přeháňky. Ve druhé polovině týdne tak už budou maximální denní teploty pouze kolem deseti stupňů, ráno budou klesat i k bodu mrazu. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
před 8 mminutami

Na severu Čech a ve Slezsku hrozí v neděli silný vítr

Na severu Čech a ve Slezsku bude v neděli foukat silný vítr, který zejména v tamních horách může v nárazech dosáhnout rychlosti až 90 kilometrů v hodině. V nižších a středních polohách bude foukat o rychlosti kolem 70 kilometrů v hodině, informoval v sobotu Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).
24. 10. 2026

Letošní vlny veder zabily v evropských městech 50 tisíc lidí, ukazuje model

Autoři nových výzkumů odhadují, že v městských oblastech v Evropě zemřelo během letošního dusného léta o 50 tisíc lidí více, než je běžné. Za dvě třetiny těchto úmrtí je podle nich zodpovědná klimatická změna. Tento údaj získaný pomocí modelování je podstatně vyšší než v předchozích nejhorších letech 2003 a 2022.
24. 10. 2026

Vlny mořských veder zvyšují pravděpodobnost povodní, ukazuje studie

Světové oceány a moře se ohřívají – jak vlivem změny klimatu, tak letos i kvůli jevu El Niño. Má to dopady nejen na život pod vodou, ale také na počasí nad pevninou, potvrzuje nový výzkum. Kromě ohrožení mořských ekosystémů tak může nadprůměrně teplé moře za určitých podmínek také přispívat ke vzniku mimořádně vydatných srážek a následných povodní na pevnině.
23. 10. 2026

Víkend bude chladnější a deštivý, na horách může sněžit

Nadcházející víkend bude spíše chladnější, denní teploty se budou pohybovat kolem jedenácti stupňů Celsia. V neděli se zatáhne a na většině území bude pršet. Na horách může sněžit, vyplývá z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
22. 10. 2026

Video„Tři nebo čtyři bouře najednou.“ Na západní Středomoří udeřila tlaková níže Adam

Obyvatelé západního Středomoří se potýkají s následky tlakové níže Adam. Ta nejprve zpustošila východní pobřeží Španělska, kde zemřelo nejméně pět lidí. Voda stoupala takovou rychlostí, že v mnoha případech měli lidé co dělat, aby si zachránili život. Obzvlášť těžce dopadla bouře na oblast Valencie. Ve městě Pego napadlo za 36 hodin rekordních 630 milimetrů vody. „Přišlo mi, jako by tu byly tři nebo čtyři bouře najednou. Všude silně foukalo a ani na chvíli nepřestalo,“ sdělil jeden z obyvatelů zaplaveného města. Jen sto kilometrů severně od povodňové oblasti přitom ještě před třemi měsíci zuřily rozsáhlé požáry. Tlaková níže Adam se nyní přesunula nad jižní Francii a Korsiku, kde si řeky udělaly ze silnic dočasná koryta. I v této zemi si vyžádala nejméně jednu oběť.
22. 10. 2026

Východ území zasáhne od večera silný vítr, varují meteorologové

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) varuje před silným větrem, který zasáhne část Moravy a Slezska. Výstraha platí od úterního do středečního večera. Vítr může na horách v nárazech dosáhnout rychlosti až 90 kilometrů v hodině, což je síla vichru.
20. 10. 2026

V týdnu bude většinou do 15 stupňů, ve středu a čtvrtek zaprší

Nejvyšší odpolední teploty tento týden většinou nepřekročí 15 stupňů Celsia. Ve středu se na některých místech přiblíží dvacítce, ale na západě Čech zůstanou jen kolem dvanácti stupňů. Na začátku ani konci pracovního týdne moc pršet nebude, nejvíc srážek očekávají meteorologové v noci ze středy na čtvrtek, přeháňky se objeví i o víkendu. Vyplývá to z týdenní předpovědi počasí Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
19. 10. 2026Aktualizováno19. 10. 2026

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
Dětská obezita způsobuje komplikace už v raném věku

Dětská obezita způsobuje komplikace už v raném věku

24. 10. 2026
„Nic neočekávám, prostě žiju.“ Reportáž přibližuje situaci ve frontové obci Prosjana na Ukrajině

„Nic neočekávám, prostě žiju.“ Reportáž přibližuje situaci ve frontové obci Prosjana na Ukrajině

23. 10. 2026
Napříč Evropou přibývá demonstrací, za nimiž stojí nespokojená mládež a boj proti drahotě

Napříč Evropou přibývá demonstrací, za nimiž stojí nespokojená mládež a boj proti drahotě

22. 10. 2026
Německá armáda cvičí vyslání posil do Estonska

Německá armáda cvičí vyslání posil do Estonska

22. 10. 2026
Kódy, zdravotní údaje, firemní dokumenty. Co neposílat nástrojům AI?

Kódy, zdravotní údaje, firemní dokumenty. Co neposílat nástrojům AI?

21. 10. 2026
EU vyšetřuje Booking.com kvůli postupu při řešení případů podvodů

EU vyšetřuje Booking.com kvůli postupu při řešení případů podvodů

21. 10. 2026
Estonské nemocnice stále častěji využívají AI k záznamu rozhovorů mezi lékaři a pacienty

Estonské nemocnice stále častěji využívají AI k záznamu rozhovorů mezi lékaři a pacienty

20. 10. 2026
Ve Španělsku se každý třetí nájemník po zaplacení bydlení ocitá na hranici chudoby, uvádí Oxfam

Ve Španělsku se každý třetí nájemník po zaplacení bydlení ocitá na hranici chudoby, uvádí Oxfam

20. 10. 2026
Rok od krádeže v Louvru. Evropská muzea dál čelí problémům se zabezpečením

Rok od krádeže v Louvru. Evropská muzea dál čelí problémům se zabezpečením

19. 10. 2026
Trump opakuje Putinovy narativy a poškozuje zájmy Ukrajiny, míní bezpečnostní expert

Trump opakuje Putinovy narativy a poškozuje zájmy Ukrajiny, míní bezpečnostní expert

19. 10. 2026
Datacentra vyvolávají v Evropě odpor. Obyvatelé se obávají dopadů na životní prostředí

Datacentra vyvolávají v Evropě odpor. Obyvatelé se obávají dopadů na životní prostředí

16. 10. 2026
Nejen boršč. Ukrajina gastronomií představuje světu své kulturní dědictví

Nejen boršč. Ukrajina gastronomií představuje světu své kulturní dědictví

16. 10. 2026
Francouzští středoškoláci chtějí pokračovat v protestech i během podzimních prázdnin

Francouzští středoškoláci chtějí pokračovat v protestech i během podzimních prázdnin

15. 10. 2026
Soudkyně ICC označila tlak USA za „nehorázný útok na soud“

Soudkyně ICC označila tlak USA za „nehorázný útok na soud“

14. 10. 2026
Podvodníci v Lotyšsku přišli s falešným „festivalem dinosaurů“

Podvodníci v Lotyšsku přišli s falešným „festivalem dinosaurů“

14. 10. 2026
Začarovaný kruh nedostatku zkušeností vyřazuje mladé Estonce z trhu práce

Začarovaný kruh nedostatku zkušeností vyřazuje mladé Estonce z trhu práce

13. 10. 2026
Lotyšsko čelí četným pokusům o nelegální překročení hranice

Lotyšsko čelí četným pokusům o nelegální překročení hranice

13. 10. 2026
Memy jsou zbraní v informační válce, říká expert

Memy jsou zbraní v informační válce, říká expert

12. 10. 2026
Pokroky v AI přivádějí matematiky do „existenční krize“

Pokroky v AI přivádějí matematiky do „existenční krize“

12. 10. 2026
Mnohým AI chybí dostatečná opatření při dotazech vztažených k terorismu, varuje zpráva

Mnohým AI chybí dostatečná opatření při dotazech vztažených k terorismu, varuje zpráva

9. 10. 2026
Skrývá se za protesty francouzských středoškoláků hlubší pocit rozladění v celé generaci?

Skrývá se za protesty francouzských středoškoláků hlubší pocit rozladění v celé generaci?

9. 10. 2026
Estonsko chce čtrnáctileté studenty učit střelbě ze vzduchovky

Estonsko chce čtrnáctileté studenty učit střelbě ze vzduchovky

9. 10. 2026
„Putinův osobní projekt.“ Proč je Krymský most pro Rusko důležitý

„Putinův osobní projekt.“ Proč je Krymský most pro Rusko důležitý

8. 10. 2026
Konspirační teorie „Ukropolin“ proniká do polské politiky, upozorňuje expertka

Konspirační teorie „Ukropolin“ proniká do polské politiky, upozorňuje expertka

7. 10. 2026