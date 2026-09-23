Koalice chystá návrh na snížení hranice trestní odpovědnosti u nejzávažnějších činů

Za nejzávažnější zločiny by měly být trestně odpovědné už děti od třinácti let, shoduje se ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (za ANO) s právními experty SPD a Motoristů. Jeho resort vypracoval analýzu, z níž vyplývá, že agresivita u dětí roste, a je proto na místě uvažovat o změnách. Soudy teď pachatele mladší patnácti let mohou posílat do výchovných ústavů či specializovaných dětských domovů. Nejpřísnějším trestem je ochranná výchova.
Na středečním jednání s koaličními partnery šéf resortu nastínil, jak by mohly vypadat změny. Nové ústavy by nevznikaly, ale ve stávajících by platil přísnější režim. Variantou je i vznik speciálních oddělení ve věznicích. Návrh chce Tejc předložit příští rok na jaře s tím, že by nová pravidla mohla platit nejdříve od července 2028.
Koalice bude o celé věci jednat i s opozicí. Ta dialog vítá, ale odůvodnění resortu rozporuje. Více by se soustředila na prevenci. Vězení pro děti podle ní problém neřeší.