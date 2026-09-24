Propaganda, ne kultura. Ukrajina vyzývá k zavření Ruských domů


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK, TASS, RSVK, Kyiv Independent, SZRU, BBC, CPD

Ukrajina vyzývá ostatní státy k přísnějšímu postoji vůči Ruským domům. Podle kritiků slouží pod záštitou kulturní instituce k šíření dezinformací a špionáži. Německo vypovědělo smlouvu Ruskému domu v reakci na hybridní útok, z něhož viní Moskvu, ta ale své zapojení odmítá. Ruská federace plánuje otevřít nová kulturní centra v Africe, kde tak posiluje svůj vliv.

„Náš společný evropský domov není místem pro Ruské domy, které šíří válečnou propagandu a aktivně usilují o narušení míru v Evropě,“ míní ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha. V příspěvku o „dezinformačních centrech“ upozorňuje, že stále působí v několika evropských zemích, a ještě rozsáhlejší síť vytvořily v Africe, střední a východní Asii, v asijsko-pacifickém regionu a v Jižní Americe.

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„Ukrajina oficiálně vyzvala vlády po celém světě, aby uznaly hrozbu, kterou tato síť představuje pro jejich národní bezpečnost,“ dodal Sybiha s tím, že tento rozměr moderního válčení by se neměl podceňovat.

Pod zvýšený drobnohled se Ruské domy dostaly po incidentu z letošního srpna, který Německo označilo za hybridní útok Ruska. Jeden ze zaměstnanců letiště Lipsko/Halle objevil poblíž letadla ukrajinské společnosti dron s výbušinou, ale nefunkční roznětkou. Součástí reakce bylo vypovězení smlouvy ruskému kulturnímu institutu v Berlíně, který podle kritiků dlouhodobě využívali spíš špioni než umělci. „Neslouží ani kultuře, ani vědě,“ poznamenal v souvislosti s rozhodnutím i německý ministr zahraničí Johann Wadephul.

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Moskva obvinění ze zapojení do pokusu o bombový útok na německém letišti odmítá. Krok proti Ruskému domu „jednoznačně znamená konec jeho (německé) kulturní přítomnosti v Ruské federaci“, nechal se slyšet šéf ruské diplomacie Sergej Lavrov, když oznamoval, že v Rusku končí činnost Goethe-institutů. Tyto „poslední dveře v kulturní výměně“, jak je označila Německá kulturní rada, fungovaly nadále v Moskvě, Petrohradě a Novosibirsku i po začátku plnohodnotné ruské invaze vůči Ukrajině, byť s omezenými možnostmi. Za což spolkovou vládu kritizovali někteří vládní i opoziční poslanci.

List The Kyiv Independent podotýká, že spor přichází uprostřed rostoucích obav v Evropě ohledně podezření z ruských hybridních operací, včetně sabotáží, kybernetických útoků, incidentů s drony, dezinformací a pokusů o ovlivnění politické debaty.

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Domy skončily ve Slovinsku či Ázerbájdžánu

Provoz Ruských domů spadá pod ruskou státní agenturu Rossotrudničestvo, vedené od roku 2022 na evropském sankčním seznamu. Uvádí o sobě, že jejím hlavním posláním je „posilovat humanitární vliv ve světě“. Podle Sybihy je ale součástí rozsáhlé sítě nástrojů a kanálů, jejichž prostřednictvím Rusko vede „celosvětový boj o smýšlení lidí“.

Ukrajinská vnější rozvědka (SZRU) uvádí, že po plnohodnotném útoku na Ukrajinu v únoru 2022 bylo uzavřeno nejméně třináct Ruských domů. Již v dubnu tento kulturní institut vystěhovalo Slovinsko, následovalo Rumunsko, Moldavsko, Polsko či Dánsko, vyjmenovává SZRU.

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Ruský dům už nefunguje ale ani v Ázerbájdžánu, kde tamní úřady „nadále nechtěly tolerovat vnější vměšování do svých vnitřních záležitostí“, popsala BBC s odkazem na ázerbájdžánská média. Předtím ovšem byla v hlavním městě Baku ukončena také činnost Americké agentury pro mezinárodní rozvoj, rovněž považovaná za „měkkou sílu“.

Uzavření Ruského domu, k němuž došlo v roce 2025, zdůvodnilo ázerbajdžánské ministerstvo zahraničí chybějící registrací centra jako právnické osoby. Rossotrudničestvo namítalo, že o registraci žádalo opakovaně, nicméně bez odezvy. Místní provládní média organizaci dlouhodobě kritizují, doplnilo BBC. Načasování ohledně Ruského domu zapadlo do zhoršujících se vtahů mezi oběma zeměmi po havárii letadla ázerbájdžánských aerolinek, když na něj omylem vystřelila ruská protivzdušná obrana. O život přišlo 38 lidí.

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Nová centra v Africe

Letos v září Rossotrudničestvo podepsalo dohodu o otevření nových domů v deseti zemích, informovala ruská státní agentura TASS. Ke stávajícím pětadvaceti kulturním centrům ve dvaadvaceti zemích by tak měly přibýt ještě působiště zejména na africkém kontinentě. Konkrétně v Keni, Demokratické republice Kongo, na Madagaskaru, v Mali, na Svatém Tomáši a Princově ostrově, v Senegalu, Sierra Leone a Togu.

A mimo Afriku na seznamu figuruje ještě Arménie, která nyní po letech spojenectví čelí obchodním restrikcím Ruska, a Thajsko.

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„Nejenže otevíráme nové partnerské Ruské domy – podstatně měníme samotný program,“ cituje TASS ředitele agentury Igora Čajku. „Počítáme s větší angažovaností našich partnerů a konkrétními výsledky – v oblasti propagace ruského jazyka, ruského vzdělávání, vědy a kultury, realizace historických, mládežnických, humanitárních a dalších projektů,“ upřesňuje.

Od roku 2027 plánuje nabízení „mikrograntů“ na podporu projektů a probírají se i možnosti získání dalších prostředků, mimo jiné od ruských společností působících v zahraničí. Na rozvoj iniciativ „tam, kde existuje skutečná poptávka po spolupráci s Ruskem“.

Ukrajinské Centrum pro boj proti dezinformacím varuje, že Moskva hodlá využít mezery v legislativě a zřizovat ruské domy prostřednictvím místních organizací, jako jsou ty nevládní, kulturní centra či univerzity, čímž se obejde bez formálních mezistátních dohod.

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Ruská federace tak dále upevňuje obchodní i vojenské vazby na africké státy. Na podzim se v Moskvě uskuteční třetí summit Ruska a Afriky, který stanoví „dlouhodobé priority pro společné úsilí v oblasti politiky, bezpečnosti, ekonomiky, vědy, technologií, kultury a humanitární spolupráce“.

Kupříkladu v Mali, Nigeru a Burkina Fasu, tedy v Alianci států Sahelu (AES), se vojenské režimy odvrátily od bývalé koloniální mocnosti Francie a navázaly spolupráci s Ruskem. Někdejší soukromá žoldnéřská Wagnerova skupina je nyní začleněna do uskupení Africa Corps. A naopak Rusko rekrutuje Afričany do jednotek pokračujících v invazi na Ukrajinu.

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Prince Okaiteye z Ghany, který bojoval jako žoldák v ruské armádě, byl v prosinci 2025 zajat obrannými silami. V současné době je držen v táboře pro válečné zajatce z řad ruských ozbrojených sil

V Praze působí Ruský dům od normalizace

V Praze provozuje Rossotrudničestvo od začátku sedmdesátých let Ruské středisko vědy a kultury, původně Dům sovětské vědy a kultury. Česko k nevoli Moskvy neuznává diplomatický status budovy, v níž středisko sídlí.

Větší pozornost přitáhlo letos na jaře, kdy v té době neznámý muž na budovu hodil zápalné lahve. K činu se následně přihlásil sedmapadesátiletý cizinec, policie ho obvinila z obecného ohrožení. Útok na „jakýkoliv objekt“ odsoudilo české ministerstvo zahraničí či ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO).

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Loni některé překvapilo sedlčanské gymnázium, které vzalo dvacítku studentů ruštiny do Ruského domu na exkurzi. Středočeská hejtmanka Petra Pecková (STAN) označila tento nápad za „absolutní šílenství“.

Před pražským střediskem se opakovaně protestovalo proti šíření ruské kultury. Tyto instituce podle kritiků slouží jako nástroje k šíření ruské propagandy a dezinformací. Nyní už bývalý velvyslanec Ruska v Praze Alexandr Zmejevskij loni pro list Izvestija řekl, že v českých médiích se pravidelně objevují výzvy k uzavření Ruského domu, a do toho je terčem „chuligánských výpadů“ různých organizací.

Nahrávám video
Zdroj: ČT

„Od roku 2022 se vše, co neslo ruské jméno, ocitlo ve ve­řej­ném pro­sto­ru pod zvlášt­ní po­zor­nos­tí. V roz­ho­vo­rech s čes­ký­mi sou­se­dy a zná­mý­mi se vy­no­řo­va­lo to, co tito sou­se­dé dříve o Domě nesly­še­li — pro­to­že v Domě to nebylo. Za­zně­ly výzvy k uza­vře­ní Domu — někdy na strán­kách novin, někdy přímo u našeho prahu. A stále čas­tě­ji. (…) Dějiny znají mnoho pokusů zavřít kul­tur­ní in­sti­tu­ce — pokusů nej­růz­něj­ších, pod nej­růz­něj­ší­mi jmény, v nej­růz­něj­ších sto­le­tích. Všech­ny tyto pokusy kul­tu­ra pře­ži­la. Věříme, že pře­ži­je i nyní,“ píše se na webu instituce v textu k pětapadesáti letům fungování.

V červnu 2020 Česko vyhostilo šéfa pražského Ruského domu Andreje Končakova a jeho zástupce Igora Rybakova, a to v souvislosti s kauzou údajné hrozby českým komunálním politikům jedem ricin. Kauza byla podle prohlášení tehdejšího premiéra Andreje Babiše (ANO) a tehdejšího ministra zahraničí Tomáše Petříčka (tehdy ČSSD) smyšlená a byla důsledkem sporů mezi pracovníky ruského velvyslanectví v Praze, kdy jeden z nich zaslal českým tajným službám falešné informace. Následně Rusko recipročně vyhostilo dva Čechy.

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