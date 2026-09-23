Ze švadleny pečovatelkou. Domovy pro seniory dál shánějí zaměstnance

Ze švadleny se Jitka Němcová stala pečovatelkou. Ke změně zaměstnání ji přivedla ztráta toho předchozího. Nedostatek pečovatelů, sociálních pracovníků i zdravotních sester trápí domovy pro seniory napříč Českem. Počet jejich klientů přitom stále narůstá.
Jitka Němcová začala před časem pracovat jako pečovatelka v domově pro seniory v Janovicích nad Úhlavou na Klatovsku. Firma, ve které byla zaměstnaná jako švadlena, ukončila provoz. S novou prací je spokojená.
„Nejenže pomáháte. Jsou tady i tací, se kterými si den zpříjemníte tím, že si povídáte, čtete,“ říká Němcová. Pro některé klienty dokonce skládá básně. „Pojď ke mně, budem přátelé. Souhlasil, tvářil se šťastně, vesele,“ zaveršovala.
„Ona ta práce je těžká fyzicky i psychicky, ale potom, když ten senior vás pohladí a usměje se, tak to je nejvíc, co mně to tady dá,“ řekla pečovatelka ze stejného domova Eva Ticháčková.
Inzeráty ani videa na sociálních sítích nezabírají
Najít nové zaměstnance ale není jednoduché. „Snažíme se, dáváme inzeráty, pouštíme na sociální sítě videa. Chybí nám lidi ve všech profesích v našem domově,“ řekl mluvčí Domova pro seniory Clementas Janovice nad Úhlavou Pavel Pechoušek.
Nedostatek personálu řeší také Domov Harmonie v Mirošově, který je největším zařízením svého druhu v Plzeňském kraji a má více než 360 klientů. Chybějí mu pečovatelé i zdravotní sestry.
Někteří zaměstnanci utíkají po měsíci
„Protože přibývá klientů v horším zdravotním stavu, chybí nám pět, šest, možná sedm sestřiček, nějakých dvacet pečovatelek bychom potřebovali doplnit,“ řekla ředitelka Domova Harmonie Mirošov Erika Kunešová.
V Česku aktuálně pracuje zhruba 45 tisíc pečovatelů, ani to ale nestačí. „Ta práce je náročná, namáhavá a mnoho zaměstnanců, i když třeba nastoupí k tomu zaměstnavateli, po dnu, týdnu nebo po první výplatě končí,“ popsala předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR Dagmar Žitníková. Podle odborů by situaci mohlo zlepšit vyšší finanční ohodnocení a zaměstnanecké benefity.