V sociálních službách chybí personál. Pomoci mohou pracovníci ze zahraničí i digitalizace

Česko trápí nedostatek pracovníků v sociálních službách. V příštích deseti letech jich bude podle asociace poskytovatelů potřeba kolem pětapadesáti tisíc. Aktuálně jich je zhruba čtyřiatřicet tisíc a už teď je to málo. Pomoci má podle ministerstva práce a sociálních věcí třeba digitalizace nebo zahraniční pečovatelé.
V domově pro seniory Nová slunečnice se o klienty stará zhruba pětačtyřicet pečovatelek. Většina z nich je staršího věku. Stejné je to i u zdravotních sester. Ty se navíc do zařízení shání ještě obtížněji. „Na inzerát se hlásí málo. A ještě nejsme úplně konkurenceschopní, protože jiní třeba dávají náborové příspěvky a podobně. To my nemůžeme. Nás čeká za pár let opravdu bomba, protože spousta lidí odejde do důchodu a mladí se moc nehlásí,“ popsal ředitel zařízení Martin Benda.
Už teď přitom podle Asociace poskytovatelů sociálních služeb schází na tři tisíce pracovníků. Částečné řešení vidí v náboru lidí ze třetích zemí. Samotný příchod zahraničních pracovníků ale podle organizace stačit nebude.
„Například ve Francii, kde jsou nějaké personální standardy, mají třeba celé patro prázdné. Mají tam postele, ale nikdo tam není. Ne, že by nebyl zájem, ale protože nenaplňují personální standard. Tomu se chceme nějakým způsobem vyhnout. A chceme otevřít debatu o tom, jaké kompetence a jaké pracovníky potřebujeme. Protože my máme jednoho univerzálního pečovatele, což je unikum,“ vysvětlil prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb Jiří Horecký.
Opozice upozorňuje na nutnost adekvátního ohodnocení
Vláda chce pracovníkům ulevit například digitalizací. Opozice zároveň upozorňuje na nutnost adekvátního ohodnocení. Ani podle ní se ale Česko bez zahraniční pracovní síly neobejde.
„Vedle ukrajinské diaspory jsou to například Filipínci. Vím, že se chystá i nějaká další akce, která se týká Uzbekistánu. Tak jako to má třeba Německo,“ sdělil ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO).
„Musíme vytvořit dobré pracovní podmínky a motivaci k tomu, aby nám lidé do této profese přicházeli. To se ale nestane, pokud bude finančně podhodnocená,“ míní místopředsedkyně sněmovního výboru pro sociální politiku Pavla Pivoňka Vaňková (STAN).
Počet seniorů v pobytových službách v následujících letech podle predikcí výrazně vzroste. Z aktuálních dvaadevadesáti tisíc lidí na zhruba sto třicet pět tisíc. Nejvíce poptávané budou takzvané domovy se zvláštním režimem. Třeba pro lidi s duševními onemocněními nebo demencí.
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