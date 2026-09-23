Weinstein dostal v opakovaném procesu 15 let

Soud v New Yorku ve středu v opakovaném procesu uložil někdejšímu hollywoodskému producentovi Harveymu Weinsteinovi 15 let vězení za sexuální napadení televizní produkční v roce 2006. Informovala o tom agentura AP. V roce 2024 soud původní odsouzení z roku 2020 zrušil a nařídil nový proces. Čtyřiasedmdesátiletý Weinstein, který si už ve vězení odpykává trest za jiné případy znásilnění a sexuálního napadení, za mřížemi stráví pravděpodobně zbytek života.
Verdikt se týká události z roku 2006, kdy Weinstein podle verdiktu přinutil tehdejší produkční asistentku Mimi Haleyiovou k orálnímu sexu. Weinstein, jak připomněla AP, opakovaně popírá, že by někoho znásilnil, případně sexuálně napadl.
V dubnu 2024 newyorský odvolací soud zrušil verdikt za některé sexuální delikty včetně případu Haleyiové. Loni v červnu soudní porota v opakovaném procesu shledala bývalého producenta vinného ze sexuálních zločinů vůči Haleyiové a nyní soud vynesl trest. Podle AP Weinsteinovi hrozilo v této kauze až 25 let vězení.
Součástí zrušeného verdiktu byla i kauza znásilnění herečky Jessiky Mannové v hotelu na Manhattanu v roce 2013 a sexuální napadení tehdy začínající šestnáctileté herečky Kaji Sokolaové v roce 2002. V případu Sokolaové porota Weinsteina obvinění zprostila, u Mannové se na verdiktu nedokázala shodnout. Prokuratura nakonec od obvinění upustila a neusilovala o nový proces, neboť Mannová uvedla, že by další výpovědi psychicky neunesla.
Weinsteinův zdravotní stav se v uplynulých letech za mřížemi zhoršil. Podle AP trpí rakovinou krve, má potíže se srdcem a ledvinami, od roku 2025 byl šestkrát hospitalizován a několik let používá invalidní vozík.
Weinsteinova kariéra ve filmovém průmyslu se zhroutila poté, co v roce 2017 deník The New York Times zveřejnil tvrzení několika žen ohledně jeho nevhodného chování. Ze sexuálního nátlaku či znásilnění ho nakonec v USA obvinila zhruba stovka žen, většina z těchto případů je ale promlčená. Jeho kauza se stala symbolem hnutí Me Too, které upozornilo na sexuální obtěžování a násilí nejen v Hollywoodu.