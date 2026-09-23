Škoda JS bude dodávat pohony pro modulární reaktory Rolls-Royce

Plzeňská společnost Škoda JS ze skupiny ČEZ uzavřela smlouvu s britskou firmou Rolls-Royce SMR na dodávku pohonů pro modulární reaktory (SMR). Smlouva zajišťuje, že Škoda JS bude výhradním projektantem a dodavatelem pohonů pro reaktory. V jednotlivých případech půjde o dodávku v hodnotě kolem jedné miliardy korun, oznámil ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO). ČEZ ve spolupráci s Rolls-Royce SMR plánuje postavit v tuzemsku až tři gigawatty SMR.
Škoda JS bude mít na starosti vývoj prototypu pohonu pro SMR, následně je bude britské firmě i dodávat. „Smlouva také zahrnuje přípravy na hromadnou výrobu ve Škoda JS a principy budoucího kontraktu pro globální dodávky systému řízení do všech reaktorů Rolls-Royce SMR. To pro nás v budoucnu představuje opakované zakázky v hodnotě více než jedné miliardy korun pro jeden každý SMR,“ uvedl generální ředitel Škoda JS Karel Bednář.
Podle šéfa Rolls-Royce SMR Chrise Cholertona Škoda JS prokázala, že je schopna jako jedna z mála společností v Evropě zajistit jednu z nejdůležitějších součástí elektrárny.
Atraktivní zakázky
Plzeňská firma tak navazuje na dříve sjednanou spolupráci s britskou společností. Už v květnu oznámila, že si ji Rolls-Royce SMR vybrala jako jednoho ze svých dvou dodavatelů klíčových dílů modulárních reaktorů. Konkrétně šlo o dodávky tlakových nádob reaktorů, jejich vnitřních částí a dalších zařízení primárního okruhu.
Podle ČEZu se v současnosti tvoří globální dodavatelský řetězec pro SMR, proto je nutné, aby se české firmy do něj zapojovaly co nejdříve. „Ta příležitost je jedinečná. Pokud se jim podaří hned na začátku do tohoto řetězce zapojit, mohou získat atraktivní zakázky na další desítky let,“ podotkl generální ředitel ČEZu Daniel Beneš.
SMR v tuzemsku
V tuzemsku mají do budoucna modulární reaktory doplnit velké jaderné bloky a obnovitelné zdroje a společně zajistit stabilní výrobu elektřiny. První takový reaktor má vzniknout poblíž současné jaderné elektrárny v Temelíně ve druhé polovině třicátých let.
Havlíček v červenci podepsal ve Velké Británii memorandum se společnostmi ČEZ a Rolls-Royce SMR o dalších lokalitách pro SMR v tuzemsku. Podle ministerstva se posuzují zejména Dětmarovice na Karvinsku a Tušimice na Chomutovsku.
ČEZ uzavřel strategické partnerství s Rolls-Royce SMR v roce 2024, současně získal také přibližně dvacetiprocentní podíl v britské společnosti. Každá elektrárna má vyrábět 470 megawatt elektrického výkonu (MWe). Tento objem podle ministerstva průmyslu vystačí na pokrytí spotřeby jednoho milionu domácností po dobu nejméně šedesáti let.
První reaktor společnosti Rolls-Royce SMR má vzniknout v lokalitě Wylfa na ostrově Anglesey v severním Walesu, kde už v minulosti fungovala jaderná elektrárna.
Desítky projektů ve světě
Podle údajů Světové jaderné asociace (WNA) jsou ve světě v provozu zatím dva modulární reaktory – v Číně a v Rusku. Dalších sedmdesát projektů je ve světě v různých fázích realizace, od počáteční přípravy lokality až po zahájení zkušebního provozu.
Takzvané malé modulární reaktory (SMR – Small Modular Reactor) jsou obecně nové projekty jaderných reaktorů, které se od stávajících liší výrazně menším výkonem, který dosahuje od jednotek megawattů (pak se jedná o takzvané mikroreaktory) až po nižší stovky MW. Modulární znamená, že se budou moci přidávat jeden za druhým.
Přínosy i minusy
Podle odborníků nejsou tyto reaktory alternativou velkých bloků, ale doplněním energetického mixu. Mluvčí ČEZu Ladislav Kříž dříve řekl, že tyto zdroje nahradí uhelné elektrárny, nejdříve ale uhlí nahradí plyn. Modulární reaktory podle něj budou určeny především pro dodávky tepla.
Generální ředitel ÚJV Řež Martin Ruščák zmínil zkrácení výstavby a pravděpodobné zlevnění oproti klasickým reaktorům. „Největším přínosem pro Česko bude výstavba nových zdrojů, které potřebuje,“ uvedl.
SMR ale mají i své kritiky. Podle zástupců ekologických organizací jsou stále dražší než technologie obnovitelných zdrojů. Navíc podle nich nadále neexistuje řešení pro likvidaci jaderného odpadu.
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