E.ON a Pražská plynárenská zdražily fixace energií pro nové zákazníky


před 55 mminutami|Zdroj: ČTK

Energetické společnosti E.ON a Pražská plynárenská v minulých dnech zdražily některé své fixované produkty elektřiny a plynu. Zvýšení cen energií většinou v řádu stovek korun za megawatthodinu (MWh) se týká nových zákazníků. Firmy tak reagují na současný růst cen energií na velkoobchodním trhu. Vyplývá to z ceníků firem, které zdražení potvrdily. Dodávky energií v důsledku blízkovýchodní krize v minulých měsících zdražovali i další dodavatelé.

E.ON měnil fixované ceníky v minulém týdnu. Od 16. září zvýšil ceny elektřiny se závazkem na dva či tři roky v průměru okolo dvě stě korun za spotřebovanou MWh. Ceny fixovaných tarifů plynu pak vzrostly od šedesáti do 163 korun za MWh.

Společnost přitom v závěru léta některé své dlouhodobé tarify energií o několik stovek korun za MWh zlevnila. „O nabídku byl velký zájem a mnoho domácností si díky ní zafixovalo ceny na několik let za velmi dobrých podmínek. Od té doby však došlo k výraznému růstu velkoobchodních cen elektřiny a plynu, což ovlivnilo i podmínky, za kterých lze připravovat nové nabídky pro nově příchozí zákazníky,“ popsal mluvčí firmy Roman Šperňák.

E.ON proto podle něj v návaznosti na aktuální situaci musel upravit ceníky pro nově příchozí zákazníky podobně, jako před ním upravovali nabídky další dodavatelé. Aktuální zvýšení cen se dotkne nových zákazníků, pro stávající klienty se nyní nic nemění, upozornil Šperňák.

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Ilustrační snímek

Pražská plynárenská zdražila své fixované tarify elektřiny a plynu od úterý. Cena elektřiny u nejběžnější sazby D02d vzrostla o šest set korun za MWh na jeden rok, u dvouleté fixace o 550 korun za MWh. Plyn na dva a tři roky zdražil přibližně o sto korun za MWh, na jeden rok pak o padesát korun za MWh.

„Upravujeme ceny pouze u nových fixací. Pro stávající zákazníky v rámci již uzavřených smluv žádné zvýšení cen aktuálně nepřipravujeme,“ ujistil mluvčí Pražské plynárenské Miroslav Vránek. Nová fixace má podle mluvčího i tak cenově patřit na trhu mezi výhodnější. „Důvodem úpravy je aktuální situace – nárůst ceny na velkoobchodních trzích,“ dodal.

Růst velkoobchodních cen

Ceny energií od dodavatelů v posledních týdnech a měsících postupně rostou, důvodem je růst velkoobchodních cen energií po eskalaci konfliktu na Blízkém východě.

Na jaře například zdražila své ceníky energií s fixací společnost innogy, později zvyšovaly ceny fixací také MND nebo i právě Pražská plynárenská a E.ON. Od května zdražila fixované produkty také Pražská energetika. Od konce srpna pak zvýšil ceny některých svých fixovaných ceníků elektřiny i plynu ČEZ. Většinou šlo o nárůst cen energií o nižší stovky korun za MWh.

Ceny evropských referenčních smluv na nákup plynu po začátku války na Blízkém východě stouply o desítky procent. Konflikt začal poslední únorový den americko-izraelským útokem na Írán. Plyn navíc v Evropě funguje jako takzvaný závěrný zdroj při výrobě elektřiny. Spolu s růstem ceny plynu tak postupně zdražovala na trhu i elektřina.

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Ilustrační foto

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