Úspora tří miliard je dílčí úspěch, říká k rozpočtu Doležal. Svobodová: Je to výsměch

Vláda po jednání v koalici schválila nový návrh státního rozpočtu. Deficit se oproti původnímu návrhu snížil o tři miliardy na 386 miliard. I tak je ale druhý nejhlubší za dobu samostatného Česka. „Tři miliardy jsou malý dílčí úspěch, ale za velkých úspěch by to nepovažoval,“ sdělil poslanec Tomáš Doležal (SPD) v Událostech, komentářích moderovaných Terezou Řezníčkovou. Podle poslankyně Jany Murové (ANO) by pro větší změny bylo potřeba změnit legislativu, a to vyžaduje čas. Poslankyně Vendula Svobodová (Piráti) věřila, že se úspor najde více. „Tři miliardy je ostuda, je to výsměch, nepřináší to vůbec nic,“ říká. Poslanec Michal Kučera (TOP 09) zdůraznil, že konsolidovat by měla vláda už v prvním roce vládnutí.
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VideoÚspora tří miliard je dílčí úspěch, říká k rozpočtu Doležal. Svobodová: Je to výsměch
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Sněmovní volby by podle Medianu vyhrálo ANO, Motoristé by byli bez poslance
Volby do Poslanecké sněmovny by v srpnu vyhrálo hnutí ANO s 34 procenty hlasů, s odstupem následuje hnutí STAN, které by získalo dvanáct procent, těsně třetí ODS by měla podporu jedenácti procent voličů, vyplývá z aktuálního volebního modelu agentury Median. Do sněmovny by se podle něj dostali ještě zástupci SPD se ziskem devíti procent a Piráti, kterým by dalo hlas 7,5 procenta lidí. Motoristé s 4,5 procenta hlasů by nepřekročili potřebnou pětiprocentní hranici.
VideoÚspora tří miliard je dílčí úspěch, říká k rozpočtu Doležal. Svobodová: Je to výsměch
Vláda po jednání v koalici schválila nový návrh státního rozpočtu. Deficit se oproti původnímu návrhu snížil o tři miliardy na 386 miliard. I tak je ale druhý nejhlubší za dobu samostatného Česka. „Tři miliardy jsou malý dílčí úspěch, ale za velkých úspěch by to nepovažoval,“ sdělil poslanec Tomáš Doležal (SPD) v Událostech, komentářích moderovaných Terezou Řezníčkovou. Podle poslankyně Jany Murové (ANO) by pro větší změny bylo potřeba změnit legislativu, a to vyžaduje čas. Poslankyně Vendula Svobodová (Piráti) věřila, že se úspor najde více. „Tři miliardy je ostuda, je to výsměch, nepřináší to vůbec nic,“ říká. Poslanec Michal Kučera (TOP 09) zdůraznil, že konsolidovat by měla vláda už v prvním roce vládnutí.
ČNB vydala pětitisícikorunu se speciálním přítiskem, stojí se na ni fronty
Stovky lidí od časného rána čekaly ve frontě před pražskou pobočkou České národní banky (ČNB), aby získaly pětitisícikorunu se speciálním přítiskem, vydanou ke stému výročí vzniku Národní banky československé (NBČ). Řada zájemců o bankovku čekala už od nočních hodin. K dispozici je na pokladnách ČNB nejen v Praze, ale i v Brně, v Ostravě a Hradci Králové.
Většina průkazů pro autisty leží roky na ministerstvu. Měly jim ulehčit život
Průkaz pro osoby s poruchou autistického spektra v Česku používají jen necelá čtyři procenta lidí s touto diagnózou. V tuzemsku jich přitom žije podle dat Úřadu vlády přes 270 tisíc. Většina z předtištěných průkazů, které mají lidem na spektru ulehčit náročné situace, ale leží od roku 2018 na ministerstvu zdravotnictví. Resort o možnosti jejich využití údajně dostatečně neinformoval. Podle zjištění ČT o průkazu často nevědí praktičtí lékaři ani pediatři. Právě oni přitom mají doklad potvrzovat.
Sněmovna se bude poprvé řídit novým jednacím řádem
Poslanci by se v úterý měli zabývat návrhy na rozšíření trestného činu neplacení výživného, na zvýšení plateb do zdravotnictví za státní pojištěnce a na zpřísnění trestů za týrání zvířat a člověka ve společné domácnosti. Na programu mimořádné schůze sněmovny svolané z koaličního podnětu jsou také další předlohy ve druhém čtení. Zákonodárci při něm mohou podávat pozměňovací návrhy.
Stát bude od října opět denně regulovat maximální ceny paliv
Ministerstvo financí oznámilo, že od 1. října obnovuje regulaci cen pohonných hmot. Marže obchodníků bude zastropována na 2,50 koruny na litr paliva. Ceny budou opět vyhlašovány na webu resortu. Vláda od 1. října rovněž sníží spotřební daň na naftu. Ta stejně jako na jaře klesne z původních 9,95 koruny za litr na 8,011. U benzinu zůstane daň beze změn. Kabinet rovněž uvalil mimořádnou sektorovou daň na rafinerie, uplatňovat se bude letos a příští rok. Reagoval tak na mimořádný růst rafinerských marží.
Vláda schválila na příští rok deficit 386 miliard
Ministři na pondělním zasedání vlády schválili návrh státního rozpočtu pro příští rok. Deficit bude oproti původnímu plánu o tři miliardy nižší, tedy 386 miliard korun. I přesto ale bude stát v příštím roce hospodařit s druhým nejhlubším schodkem od vzniku samostatného Česka. Kabinet také obnovil od října regulaci cen pohonných hmot. Podpořil i valorizaci důchodů a jednorázový příspěvek dva tisíce korun.
Soudci se ohradili proti výrokům Babiše k Čapímu hnízdu. Premiér na nich trvá
Soudcovská unie se ohradila proti výrokům premiéra, ve kterých zpochybnil nezávislost soudů. V souvislosti s případem Čapí hnízdo Andrej Babiš (ANO) mluvil o verdiktu na objednávku. V pondělí řekl, že na svých slovech trvá. Zástupci justice předsedu vlády vyzvali, aby svá tvrzení buď doložil nebo od nich ustoupil.
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