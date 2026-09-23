Slovensko omezí marže při prodeji paliv a zlevní jízdné na železnici, řekl Fico

Slovensko v reakci na rostoucí ceny pohonných hmot od října omezí maloobchodní marži při prodeji paliv na deset eurocentů (2,43 koruny) za litr a o polovinu zlevní jízdné na železnici, oznámil premiér Robert Fico (Smer). Z jeho vyjádření vyplynulo, že kabinet nepočítá se snížením daní na benzin či naftu. Tamní opozice ohlášená opatření označila za nedostatečná a poukázala na Česko, které obnoví regulaci cen pohonných hmot při omezené marži obchodníků ve výši 2,50 koruny za litr paliva a sníží spotřební daň na naftu.
Zlevnění jízdného ve druhé vlakové třídě na Slovensku s náklady kolem šesti milionů eur (146 milionů korun) měsíčně je podle Fica efektivnější řešení než pokles spotřebních daní nebo daně z přidané hodnoty (DPH) na paliva. Snížení cen za jízdu vlakem hodlá vláda každý měsíc přehodnocovat. V zemi mají už dlouho nárok na bezplatné cestování vlakem děti, studenti a senioři.
Podle materiálu tamního ministerstva dopravy se snížení cen v osobní vlakové dopravě bude výměnou za kompenzace výpadku tržeb vztahovat na přepravu cestujících v rámci závazku veřejné služby. Tu v zemi zajišťuje hlavně národní vlakový dopravce ZSSK a také dopravce Leo Express na regionální trati mezi Bratislavou a Komárnem.
„Některé země zkoušely v minulosti postupovat prostřednictvím snížení spotřební daně nebo DPH. Vyhodily stovky milionů eur a nemělo to žádný efekt,“ tvrdí Fico. Zopakoval svou kritiku Evropské unie, která podle něj nechává členské země evropského bloku napospas ropné krizi.
Ceny paliv jsou na Slovensku pod průměrem EU
Ceny hlavních druhů pohonných hmot u čerpacích stanic na Slovensku stouply na více než čtyřleté maximum, jsou ale nižší proti průměru celé EU a ve střední Evropě patří k nejnižším. Nejsilnější pozici na maloobchodním trhu s palivy na Slovensku má bratislavská rafinerie Slovnaft, na kterou se rovněž vztahuje už dříve zavedená zvláštní daň na ziskové firmy z vybraných sektorů ekonomiky.
Slovenská opozice tvrdí, že vláda místo skutečného řešení vysokých cen paliv přináší populismus a že sleva na jízdné na železnici nepomůže. Připomněla, že Fico jako opoziční politik v době, kdy byl na Slovensku benzin výrazně levnější než nyní, kritizoval tehdejší vládu, že nezasáhla proti vysokým cenám pohonných hmot. Opoziční politici odmítli vyjádření předsedy vlády, že kabinet nemá prostor k účinnějším opatřením.
„Fico tvrdí, že to nejde. V Česku to jde. Češi regulují ceny, snižují spotřební daň na naftu a zároveň mimořádně zdaňují rafinérské marže,“ prohlásila šéfka opoziční strany Za ľudí Veronika Remišová.
Podle Fica je vláda připravena poskytnout dotaci samosprávným krajům, pokud ty zlevní jízdné v příměstské autobusové dopravě o třetinu. Podobně chce kabinet dát peníze krajským městům výměnou za snížení cen v městské hromadné dopravě o polovinu.
Generální ředitel rafinerie Slovnaft Oszkár Világi řekl, že nedostatek ropy a paliv na trzích zvyšují konflikty na Blízkém východě a na Ukrajině. V cenách by se podle něj příznivě projevil případný signál ohledně vyřešení kteréhokoliv z nich.