Česko nepodpořilo omezení víz pro Rusy do EU, má vlastní pravidla, píší Seznam Zprávy

Česko nepodpořilo finský návrh na omezení vstupu Rusů do Evropské unie, podle serveru Seznam Zprávy o tom rozhodl ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé). Česká republika podobné omezení sama uplatňuje, Rusové ale mohou do Česka vstoupit z okolních zemí. Podle Finska ruské sabotáže a další hybridní operace ohrožují EU, Unie by proto měla změnit vízovou politiku vůči Rusku. Macinka se na tiskové konferenci po jednání vlády vůči článku Seznam Zpráv vymezil.
Ministr zopakoval, že Česko omezení na vstup Rusů uplatňuje. Pokud jde o finský návrh, Česká republika se podle něj už v červnu připojila k totožné výzvě Estonska, které si navíc dokázalo zajistit větší podporu dalších zemí.
Podle serveru Seznam Zprávy požádala finská ministryně zahraničí Elina Valtonenová v dopise české ministerstvo o podporu návrhu, který má výrazně omezit vstup Rusů na území celé Evropské unie.
„Praxe České republiky se dlouhodobě s cílem této zmiňované finské iniciativy shoduje, my všechny ty návrhy už dávno uplatňujeme a hodláme tak činit i nadále,“ uvedl na jednání vlády Macinka. K finské výzvě se podle něj připojily pouze tři státy Pobaltí a Rumunsko.
Finsko apeluje na důrazný přístup
„Školy, nemocnice a domovy zůstávají pod útokem. Ruské sabotáže a další hybridní operace ohrožují Evropskou unii. Kreml posuzuje naši odhodlanost podle našich činů. Tam, kde narazí na váhání, tlačí dál. Musíme zvýšit cenu, kterou platí za svou nezákonnou válku, a součástí této reakce musí být i vízová politika Evropy,“ cituje server z dopisu. Podle webu navrhuje finská ministryně neudělovat víza pro cesty, které nejsou nezbytné, a to včetně turistických.
Finsko do středy minulého týdne žádalo podporu i od ostatních zemí. Česko do tohoto termínu podporu neodeslalo. „My to už uplatňujeme a při pohledu na velmi vysoký počet zemí EU, které se k finské iniciativě nepřipojily, je jasné, že žádné celoevropské řešení se nekoná. Proto zůstáváme u národní úpravy,“ napsal serveru Macinka. „Realita je realita. Jsou země, které to nechtějí, a je jich většina,“ dodal.
Server píše, že zatím není veřejně jasné, jakou podporu finský návrh má. Uvádí též, že někteří vedoucí pracovníci ministerstva doporučovali návrh podpořit. Byli mezi nimi mimo jiné vrchní ředitel sekce právní Jiří Šlais, vedoucí kanceláře vrchního ředitele evropské sekce Čeněk Hajný nebo ředitel odboru států západní Evropy Jan Buben.
„Vzhledem k tomu, že v této oblasti jsme jedni z nejstriktnějších, většinu navrhovaných opatření dávno aplikujeme a v apelu na liknavější země jsme velmi vokální, bylo by zcela přirozené, kdybychom Finsko podpořili a k prohlášení se připojili,“ napsal v interním stanovisku Buben. „Obsah dopisu ministryně zahraničních věcí Finska je plně v souladu s českými pozicemi a doporučujeme se k iniciativě připojit,“ dodal Hajný.
Server uvedl, že Macinka své rozhodnutí obhajuje i tím, že dříve podobné snahy Česko podpořilo, ale ani tak nebyly úspěšné.
Opozice Macinku kritizuje
Macinku za nepodpoření finské iniciativy kritizovali předsedové opozičních ODS a STAN Martin Kupka a Vít Rakušan. Kupka napsal, že má ministr zahraničí dostatek energie na spory s prezidentem, nikoliv však na omezení pohybu ruských diplomatů v EU. Připomněl také nedávné setkání premiéra Andreje Babiše (ANO) se zástupci CIA, kteří ho podle Kupky informovali o rostoucích ruských aktivitách namířených proti Evropě.
Rakušan sdělil, že nepodpoření návrhu je velkou chybou. „Unie ani Česko nemůžou přehlížet rostoucí počet sabotáží na našem území a naše země by vzhledem k historické zkušenosti měla v tomhle stát jednoznačně za finskou iniciativou,“ dodal.
Evropská unie ročně vydává Rusům téměř půl milionu turistických víz. Na špičce jsou v tomto ohledu Itálie či Španělsko. Západní tajné služby varují, že Rusové mohou uvnitř hranic EU posloužit k dalším hybridním operacím, přičemž jejich pohyb mezi jednotlivými zeměmi EU je pro bezpečnostní složky prakticky nemožné kontrolovat.