Volkswagen podle odborů plánuje zmrazit mzdy do roku 2030, týkalo by se to i Škody


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Automobilový koncern Volkswagen plánuje do roku 2030 zmrazit mzdy svých více než 660 tisíc zaměstnanců, uvedl německý odborový svaz IG Metall. Volkswagen odmítl komentovat informaci, kterou dříve přinesl i deník Süddeutsche Zeitung. Součástí koncernu Volkswagen je česká Škoda Auto, která má zhruba 36 500 zaměstnanců včetně agenturních.

„Evropská a světová koncernová závodní rada (E/WKDR) informovala na intranetu zaměstnance o úmyslu vedení koncernu,“ uvedl v prohlášení IG Metall, který je největším odborovým svazem v Německu.

Podle něj plánuje vedení Volkswagenu svým více než 660 tisícům zaměstnanců na světě zmrazit platy na úrovni letošního roku, a to až do roku 2030. IG Metall uvedl, že pokyn nezvyšovat mzdy koncern už vydal, a to s účinností od začátku října.

Nové opatření podle IG Metall nepočítá se zvyšováním mezd ani o inflaci. „Kvůli inflaci, která zpravidla zvyšuje rok od roku životní náklady, by to mělo za následek snížení reálných mezd zaměstnanců,“ sdělili odboráři. Podle nich lze počítat se značným odporem zaměstnanců, protože by to v konečném důsledku znamenalo snížení mezd o deset a více procent v příštích čtyřech letech.

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Ilustrační foto

„K takovým spekulacím se nevyjadřujeme,“ řekl agentuře DPA mluvčí Volkswagenu. Po celém světě koncern zaměstnává přes 660 tisíc lidí, z toho 275 tisíc v Německu. Škoda Auto, která je jeho součástí, patří mezi největší zaměstnavatele v České republice, kde provozuje tři výrobní závody a má zhruba 36 500 zaměstnanců včetně agenturních.

Volkswagen se v poslední době potýká s řadou problémů, včetně vysokých nákladů, nadbytečných kapacit, rostoucí čínské konkurence nebo amerických cel. Koncern proto plánuje rozsáhlou restrukturalizaci svých aktivit. Možností je i uzavření čtyř závodů v Německu. Škodě se na rozdíl od mateřského koncernu daří. Celosvětový odbyt automobilky Škoda Auto se v letošních prvních třech čtvrtletích meziročně zvýšil o 6,1 procenta na 812 400 vozů. Odbyt celého koncernu za tři čtvrtletí naopak klesl o devět procent na zhruba šest milionů vozů.

Dozorčí rada Volkswagenu minulý měsíc schválila největší restrukturalizační plán v historii podniku. Volkswagen mimo jiné plánuje zrušit do konce desetiletí po celém světě až sto tisíc pracovních míst či omezit počet modelů. Škoda Auto opakovaně uvedla, že nový transformační plán koncernu nemá na její aktivity žádný přímý dopad.

Už na konci září Volkswagen uvedl, že přezkoumá budoucí mzdovou dohodu s odborovým svazem IG Metall a k 31. prosinci letošního roku vypoví několik stávajících kolektivních smluv, aby získal větší prostor pro plánované snižování počtu zaměstnanců. Odbory oznámený krok označily za velké zklamání a pohrozily vyhrocením sporu včetně stávek. Začaly by od 1. ledna, kdy vyprší současné příměří.

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