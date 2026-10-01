EU zpřísňuje migrační politiku


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Členské státy Evropské unie finálně schválily zpřísnění migrační politiky EU, včetně možnosti zřizovat návratová centra v takzvaných třetích zemích pro migranty, kteří pobývají ve státech Unie nelegálně. Nové návratové nařízení doplňuje migrační a azylový pakt a má zajistit rychlejší a efektivnější navracení neúspěšných žadatelů o azyl do zemí, odkud přišli. Informovala o tom Rada EU, která zastupuje členské státy. Nařízení bude nyní zveřejněno v Úředním věstníku EU a vstoupí v platnost následující den.

„Rada EU dnes definitivně odsouhlasila nová pravidla umožňující účinnější navracení osob, které nemají zákonné právo pobývat v Evropské unii,“ stojí ve čtvrtečním prohlášení.

Nařízení rovněž hovoří o možnosti zřizovat návratová centra v takzvaných třetích zemích, tedy v zemích mimo Evropskou unii. Na základě bilaterálních dohod tam budou moci státy EU vysílat neúspěšné žadatele o azyl. Zařízení bude možné umístit jen v zemích, které „dodržují mezinárodní standardy lidských práv a principy mezinárodního práva“. Do těchto center nebude možné vysílat děti bez doprovodu.

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Některé evropské země, jako je Dánsko, Rakousko nebo Německo, již začínají uvažovat o tom, kde tato centra zřídit, například ve Rwandě, Ugandě nebo v Uzbekistánu, napsala již dříve agentura AFP.

Podle kritiků povede nové návratové nařízení k masovým deportacím a rasovému profilování, jako je tomu podle nich ve Spojených státech. Půjde prý rovněž o porušování základních práv a opatření budou neefektivní a drahá.

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