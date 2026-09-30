Na pomoc Pobaltí bychom v případě napadení museli vyslat dvě brigády, řekl Babiš


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Premiér Andrej Babiš (ANO) se v úterý po uložení korunovačních klenotů setkal s prezidentem Petrem Pavlem. Předseda vlády serveru Deník.cz řekl, že s hlavou státu diskutoval o programu příští Bezpečnostní rady státu, včetně možné reakce na případný ruský útok na některý z pobaltských států. „Pokud by nedej bože došlo k tomu, že by Rusko napadlo nějaký pobaltský stát, tak podle článku pět (NATO) musíme vyslat dvě naše mechanizované brigády,“ sdělil premiér.

„Už minule jsme se o tom bavili, teďka jsme se bavili velice konkrétně a samozřejmě, že se připravujeme,“ řekl v úterý ke schůzce s prezidentem Babiš, podle kterého by Česko v případě ruského útoku na některý z pobaltských států bylo „akční“. Bližší informace ale premiér sdělovat nechtěl.

Babiš minulé pondělí v reakci na slova slovenského premiéra Roberta Fica (Smer) uvedl, že Česko bude samozřejmě respektovat článek pět Severoatlantické smlouvy o kolektivní obraně. Článek pět je zásadním ustanovením alianční smlouvy o tom, že útok na jednoho člena NATO je útokem na všechny. V takovém případě mají ostatní členské země v součinnosti podniknout takovou akci, jakou budou považovat za nutnou, včetně použití ozbrojené síly.

„My jako Česká republika samozřejmě článek pět budeme respektovat, pana premiéra Fica komentovat nebudu,“ řekl Babiš minulý týden. Dodal, že Česku nyní nehrozí žádné bezprostřední nebezpečí. Fico dříve prohlásil, že nechce, aby se Slovensko „stalo součástí nějakého vojenského konfliktu kvůli nějakému článku pět“.

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Slovenský premiér Robert Fico (Smer)

Fico tvrdil také, že Západ hledá záminky pro válečný konflikt s Ruskem. To v roce 2022 zahájilo plnohodnotnou invazi na Ukrajinu, které nynější slovenská vláda zastavila vojenskou pomoc ze státních zásob.

Polsko je podle Babiše v jiné situaci

Šéf Bezpečnostní informační služby Michal Koudelka v rozhovoru s listem The Guardian varoval, že možný ruský útok, včetně omezené invaze na území některého z členských států Aliance, by mohl přijít nikoli v řádu let, nýbrž měsíců.

Ruský útok na NATO může přijít v řádu měsíců, varoval Koudelka
Šéf BIS Michal Koudelka

Babiš nicméně minulý týden uvedl, že od Koudelky v rámci služebního postupu takovou informaci nemá. „A taky nemáme informaci, že by Česká republika měla být napadena drony či raketami,“ doplnil. Polsko je podle Babiše v jiné situaci, protože válka na Ukrajině se odehrává v jeho bezprostřední blízkosti. „Pokud by se něco stalo, tak samozřejmě v rámci článku pět Polsku pomůžeme,“ ujistil.

Úterní setkání premiéra a prezidenta potvrdil i prezidentův mluvčí Vojtěch Šeliga, tématem podle něj bylo příští zasedání rady a aktuální bezpečnostní otázky. Příští Bezpečnostní rada státu bude 20. října, Babiš minulý týden avizoval, že po jejím jednání chce představit projekt související s tajnými službami.

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