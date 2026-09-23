Festival Zlatá Praha se ohlédne za Oceánem a zatančí se StarDance

V Praze začíná mezinárodní televizní festival Zlatá Praha. Nabídne novinky z hudebních, divadelních a tanečních počinů jak z produkce pořádající České televize, tak z dalších zemí. Program je určen pro profesionály i širokou veřejnost. Součástí třiašedesátého ročníku je mimo jiné Zlatý parket StarDance.
„Výjimečnost festivalu Zlatá Praha je daná především jeho tradicí, mezinárodní prestiží i prostým faktem, že jde o jeden z nejstarších televizních festivalů na světě a prakticky jediný soutěžní festival, který je zaměřen výhradně na televizní pořady o hudbě a tanci,“ říká ředitel festivalu a výkonný ředitel ČT art Tomáš Motl.
Letošní soutěž posoudí přes osmdesát snímků různých žánrů, témat i uměleckých přístupů. „Od vystoupení Stinga v amsterdamském Rijksmuseu přes dokument představující pět nejdéle kontinuálně fungujících orchestrů světa až po římskou inscenaci opery Tosca, která je přesnou rekonstrukcí inscenace z roku 1900, kdy měla opera světovou premiéru,“ upřesnil Motl.
Z české tvorby je k vidění například Platée, francouzská barokní opera Jeana-Philippa Rameaua v inscenaci režijního dua Skutr z pražské Státní opery nebo inscenace Rusalka v režii Davida Radoka, který Dvořákovo dílo pojal jako osudové drama nenaplněných tužeb, lásky, erotické touhy a lidského selhání.
Dokumenty o Rakovi, Krčkovi i Oceánu
Soutěžní pořady si mohou návštěvníci pustit individuálně ve videotéce, kterou najdou v Obecním domě. Na velkém plátně pak budou mít předpremiéru nové snímky České televize. Promítat se budou za účasti protagonistů portréty sbormistrů Jiřího Chvály a Jaroslava Krčka, jazzmana Jiřího Stivína i kytarového virtuosa Štěpána Raka.
Další z dokumentů se ohlédne za novoromantickou skupinou Oceán, výraznou kapelou přelomu osmdesátých a devadesátých let, tehdy s frontmanem Petrem Mukem. „Bylo to něco úplně jiného, než se tehdy hrálo. A bylo to trochu detektivní pátrání, proč to trvalo tak krátce, jak probíhal rozpad a jak pak navazovala skupina Šalom a sólová dráha Petra Muka,“ dodal režisér snímku Radim Špaček. Natáčel i se současným Oceánem, skupina totiž funguje dál.
StarDance na parketu a gala na ČT
Páteční program pak pozve na večerní Zlatý parket, kde budou mít děti i dospělí příležitost zatančit si společně s hvězdami StarDance.
Část programu zprostředkuje i Česká televize, a to včetně přímých přenosů ze slavnostního předávání cen, spojené s programem propojujícím operu a jazz, a závěrečného Operního gala. Po skončení festivalu budou do vysílání postupně zařazeny také dokumenty České televize, které se na Zlaté Praze představí v předpremiéře.