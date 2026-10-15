Máma zasáhla i lidi na druhé straně zeměkoule, těší Maximovou oceněnou v Soulu


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24
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Zdroj: ČT24

Herečka Elizaveta Maximová obdržela cenu pro nejlepší herečku na jihokorejské přehlídce Seoul International Drama Awards. A to za hlavní roli ve snímku Máma, natočeného v koprodukci České televize. „Mám radost, že si mé a naší práce všimli i v zahraničí. Že náš komorní příběh o matce s intelektuálním postižením a její dceři zasáhl i lidi na druhé straně zeměkoule,“ podotkla herečka v rozhovoru pro Události, komentáře, které moderoval Lukáš Dolanský.

Seoul International Drama Awards patří k významným světovým přehlídkám televizního dramatu. Do letošního ročníku bylo přihlášeno 352 titulů ze 46 zemí a regionů. Slavnostní ceremoniál se uskutečnil 8. října v Soulu za účasti vítězů a výrazných osobností televizní a seriálové tvorby z celého světa. Stejné ocenění jako Maximová v minulosti získala třeba Cate Blanchettová.

Maximová považuje za fascinující, že oceněná Máma byla srozumitelná divákům a porotcům i přes jazykovou či kulturně-společenskou bariéru. „Když točíte film, nikdy nevíte, kdo ho uvidí. Jestli se tam odrazí ten váš nejčistší záměr a veškerá energie. Nemusí se to střetnout,“ podotýká herečka.

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Elizaveta Maximová a Sophia Šporclová ve filmu Máma

Film Máma, který natočil režisér Jiří Strach podle scénáře Marka Epsteina, vypráví příběh mladé matky Lilian žijící s intelektovým postižením a její dcery. Maximová, která za svůj herecký výkon byla nominována i na Českého lva, se na náročnou roli připravovala několik měsíců a mimo jiné působila jako dobrovolnice v psychiatrické léčebně.

„Máte neustále pochybnosti o míře citlivosti, aby to nedej bože nebyla karikatura. Cítila jsem také velký tlak kvůli zodpovědnosti, kterou jsem měla vůči lidem s podobnou diagnózou jako má Lilian, s nimiž jsem strávila mnoho času,“ poznamenává herečka.

Elizaveta Maximová v maskérně při přípravě na roli ve filmu Máma
Zdroj: ČT/Radek Miča

Snímek vznikl v brněnském studiu České televize pod vedením kreativní producentky Jiřiny Budíkové v koprodukci s ARTE G.E.I.E. Maximová připouští, že ocenění v Soulu by jí mohlo zviditelnit pro zahraniční castingové agenty či režiséry.

Festivalové úspěchy tvorby ČT

Mezinárodní úspěch filmu Máma je součástí výrazné festivalové sezony České televize. V září se seriál Filter představil na berlínském festivalu Seriesly Berlin ve výběru třinácti mezinárodních seriálů po boku produkcí společností a stanic jako Disney+, Arte, BBC, ZDF nebo HBO Max. Seriál Ratolesti se zároveň probojoval mezi osm nejlépe hodnocených titulů na prestižním Prix Italia.

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Ze seriálu Filter

Na kanadském Calgary International Film Festival se pak v mezinárodní premiéře představil krátký film Útok zmutovaných melounů z projektu Generace Nika, který natočily děti z ukrajinského Chersonu. Film byl zařazen do soutěžní sekce Youth by Youth Cinema Short Films určené mladým tvůrcům do osmnácti let.

Dvoudílné drama Gerta Schnirch režiséra Tomáše Mašína bylo nominováno mezi dvacet nejlepších projektů z přibližně tří set přihlášených titulů na Prix Europa v Berlíně. Ocenění budou vyhlášena 16. října.

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Z filmu Gerta Schnirch

„Mezinárodní zájem o tak různorodé projekty České televize – od velkého televizního dramatu přes seriály až po vzdělávací a dětská díla – je pro nás důležitým potvrzením kvality domácí tvorby. O to větší radost máme z ocenění Elizavety Maximové, jejíž výkon v Mámě je mimořádný a nyní získává uznání i v silné mezinárodní konkurenci,“ uvedl generální ředitel České televize Hynek Chudárek.

Festivalová cesta projektů České televize pokračuje i v následujících týdnech. V listopadu se například dokumentární film Ela skáče salta představí v soutěžní sekci berlínského festivalu KUKI – Young Short Film Festival. První díl Generace Nika pak zamíří do soutěže francouzského festivalu Escales Documentaires v La Rochelle.

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Z filmu Gerta Schnirch

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Herečka Elizaveta Maximová obdržela cenu pro nejlepší herečku na jihokorejské přehlídce Seoul International Drama Awards. A to za hlavní roli ve snímku Máma, natočeného v koprodukci České televize. „Mám radost, že si mé a naší práce všimli i v zahraničí. Že náš komorní příběh o matce s intelektuálním postižením a její dceři zasáhl i lidi na druhé straně zeměkoule,“ podotkla herečka v rozhovoru pro Události, komentáře, které moderoval Lukáš Dolanský.
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